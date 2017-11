AMD Ryzen Threadripper 1950X คว้ารางวัล Best of Innovation ในงาน CES 2018

By

AMD Ryzen Threadripper 1950X นวัตกรรมโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงที่ทันสมัยที่สุดในด้านฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่งาน CES 2018 ในด้าน Best of Innovation Award

AMD เผยโปรเซสเซอร์ Ryzen™ Threadripper™ 1950X ซีพียูประสิทธิภาพสูง ได้รับรางวัล CES 2018 Best of Innovation Award ด้านฮาร์ดแวร์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในรายการอันทรงเกียรตินี้ได้รับการตัดสินโดยเหล่านักออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมอิสระ วิศวกร และกลุ่มการค้า เพื่อเป็นเกียรติกับการออกแบบที่โดดเด่น และวิศวกรรมศาสตร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 28 กลุ่ม

โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Threadripper 1950X รองรับแกน 16 คอร์ 32 เธรด ส่งมอบประสิทธิภาพระดับโลกด้วยสถาปัตยกรรม “Zen” ที่ทรงพลังของ AMD ในฐานะที่เป็นดั่งมหาอำนาจที่ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่านักพัฒนา โปรซูมเมอร์ นักสร้างคอนเทนต์ และผู้ที่ชืนชอบ โดยโปรเซสเซอร์ระดับไฮเอนด์นี้ส่งมอบพลังในการประมวลผลที่ยอดเยี่ยม ไม่มีขีดจำกัด และมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่างาน และเวิร์คโหลดของคุณ

จอห์น เทเลอร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ AMD กล่าวว่า “เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่ชื่นชอบ และนักวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมต้อนรับการเปิดตัวของ AMD Ryzen Threadripper ซึ่งเป็นดั่งรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับทีมวิศวกรของ AMD ที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และตอนนี้เราได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล CES 2018 Best of Innovation Award โดยโปรเซสเซอร์ Ryzen Threadripper ประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์อย่างไม่น่าเชื่อในฐานะที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโปรเซสเซอร์”

รางวัล CES Innovation Awards อันทรงเกียรตินี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค (CTA) ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของ และผู้จัดงาน CES 2018 เป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก และได้รับการยอมรับความสำเร็จในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519

โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Threadripper 1950X จะถูกนำไปจัดแสดงที่งาน CES 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-12 มกราคม 2561 ที่เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา โดยในส่วนของ Best of Innovation Honorees จะถูกนำไปจัดแสดงที่งาน CES Unveile New York ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่ Metropolitan Pavillion ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา