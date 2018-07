เผยโฉม 6 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึก Overwatch World Cup 2018

By

เปิดรายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าไปร่วมแข่งขันรายการ Overwatch World Cup 2018 จาก All Star ทั้งหมด 18 คน คัดเลือกนักกีฬาที่มีทักษะและความสามารถสูงที่สุดจำนวน 6 คน

และแล้วก็ได้จบการแข่งขัน Overwatch Road to World Cup 2018 Tryout อย่างเป็นทางการ โดยในการแข่งขันรายการนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักกีฬาที่จะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าไปสู่การแข่งขัน Overwatch World Cup 2018 จาก All Star ทั้งหมด 18 คน โดยจะเลือกนักกีฬาที่มีทักษะและความสามารถสูงที่สุดจำนวน 6 คน มาเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเตรียมสู้ศึก Overwatch World Cup 2018 ในปีนี้ ซึ่งนักกีฬาทั้ง 6 คน ที่ได้ถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในครั้งนี้ได้แก่

นาย อุบล ดารา จากสโมสร Mega Esports ตำแหน่ง FLEX นาย ปฏิภาณ ไชยวงศ์ จากสโมสร Xavier Esports ตำแหน่ง FLEX นาย กันตพัฒน์ ตั้งฑีฆะรัตน์ จากสโมสร Xavier Esports ตำแหน่ง FLEX นาย ธีร์ธวัช ธีรยศโยธิน จากสโมสร Mega Esports ตำแหน่ง TANK นาย วุฒิชัย โพธิ์สวัสดิ์ จากสโมสร Mega Esports ตำแหน่ง SUPPORT นาย ภาสวิญ์ สวัสดิ์-ชูโต จากสโมสร LYNX TH ตำแหน่ง SUPPORT

ในการการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกทีม Overwatch ของประเทศไทยนั้นจะมีการคัดเลือกจากรายการแข่งขัน Overwatch Road to World Cup 2018 Tryout มาทั้งหมด 6 คน และจะมีนักกีฬาอีก 1 คนที่ได้สิทธิพิเศษในการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการโหวตของ Player Overwatch ภายในประเทศไทยนั่นคือ นาย ปองภพ รัตนแสงโชติ หรือ มิกกี้ จากทีม Dallas Fuel โดยเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้จะมีการดูทั้งในเรื่องของทักษะการเล่นของตัวนักกีฬา การเล่นระบบทีม การสื่อสาร รวมทั้ง วิสัยทัศน์ ของตัวนักกีฬา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับการแข่งขันในระบบทีมเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนในการคัดเลือกนักกีฬาในการแข่งขัน Overwatch Road to World Cup 2018 Tryout จะเป็นการคัดเลือกผู้เล่นจากทีมสังกัดที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทยอย่าง LYNX TH ,MEGA Esport ,XAVIER Esport และ ONE Shine Esport มาทั้งหมด 18 คน เพื่อมาทำการคัดเลือกอีกครั้งในรอบ Final ด้วยเงื่อนไข คือการจับกลุ่มผู้เล่นที่มีความสามารถโดดเด่นทั้ง 18 คน มาคละทีมกัน เพื่อดูทักษะความสามารถในการการเล่นระบบทีม การสื่อสาร รวมทั้ง วิสัยทัศน์ ในกรณีนี้ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับความกดดันในการเล่น อีกทั้งยังต้องร่วมเล่นกับผู้เล่นจากทีมอื่นซึ่งจะทำให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาว่าสามารถรับมือและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

หลังจากได้มีการเลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยมาได้แล้วก็จะมีการเก็บตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาก่อนที่จะลงสู้ศึกใหญ่ในรายการ Overwatch World Cup 2018 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน จนถึงวันอาทิตย์ 16 กันยายน ที่ รอยัล พารากอนฮอล ชั้น 5 สยามพารากอนโดยในปีนี้ ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Overwatch World Club 2018 ในรอบ Group State และมีทีมไทยที่ได้เป็นหนึ่งในสี่ทีมในรอบ Group State นี้ด้วย สำหรับแฟนๆ Overwatch อย่าลืมส่งแรงใจร่วมเชียร์นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทั้ง 7 คนนี้กันด้วยนะครับ