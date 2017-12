Apple ประกาศผล แอปฯ แห่งปี 2017 พร้อมสรุปเทรนด์ยอดนิยม

By

ก่อนจะหมดปี 2017 Apple ประกาศผล แอปฯ แห่งปี 2017 เป็นการจำแนกแอปฯ ยอดนิยมที่รันบนอุปกรณ์อย่าง iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV และ Mac พร้อมสรุปเทรนด์ยอดนิยม ส่วนจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ

Apps of the Year

– แอปฯ ยอดนิยมบน iPad ได้แก่ Affinity Photo

– แอปฯ ยอดนิยมบน Mac ได้แก่ Aurora HDR 2018

– แอปฯ ยอดนิยมบน iPhone ได้แก่ Calm, Ekibo, Enlight Videoleap

– แอปฯ ยอดนิยมบน Apple TV ได้แก่ ChefsFeed, Tastemade

– แอปฯ ยอดนิยมบน Apple Watch ได้แก่ iTranslate Converse, RunGo

Games of the Year

– แอปฯ ยอดนิยมบน iPad ได้แก่ Art of War: Red Tides, Hidden Folks, Old Man’s Journey, Splitter Critters, The Witness

– แอปฯ ยอดนิยมบน Apple TV ได้แก่ Framed 2

– แอปฯ ยอดนิยมบน Apple Watch ได้แก่ Micropolis!

– แอปฯ ยอดนิยมบน Mac ได้แก่ The Witness

นอกจากนี้ Apple ยังสรุปเทรนด์ยอดนิยมแห่งปี แบ่งเป็นดังนี้

สตรีมมิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา

2. เปลี่ยนรูปใบหน้าให้สวยหรือฮายิ่งกว่าเดิม

3. เทคโนโลยีด้านอาหาร

4. การอ่าน

5. การสร้างศิลปะ

6. สร้างวีดีโอสั้น

7. แอปฯ ครอบครัว

8. เกมสำหรับการออกกำลังกาย

9. แอปฯ ที่ช่วยการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

10. แอปฯ สำหรับการเดินทาง

11. แอปฯ ที่่ช่วยประหยัดเวลาในการใช้ชีวิต

12. แอปฯ ที่ช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพจิต

13. Machine Learning

14. แอปฯ หาเพื่อนใหม่

15. แอปฯ ทำอาหาร

16. แอปฯ ด้านสุขภาพ

17. แอปฯ แชร์ความรู้

18. เกมแนว .io

19. เทคโนโลยีเสมือนจริง

20. การแข่งเกมแบบเรียลไทม์

ที่มา developer.apple