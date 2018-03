เผยคืนนี้ Apple อาจเปิดตัว iPad Pro กับ MacBook Air รุ่นใหม่ปรับราคาลง

ในงาน Let’s Take a Field Trip ของ Apple วันที่ 27 มี.ค. 61 เร็ว ๆ นี้ คาดอาจมีเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่หลายรุ่น อาทิ Pad Pro กับ MacBook Air และอาจมีเปิดตัว “อุปกรณ์เพื่อการศึกษา” ตัวใหม่ด้วย

ก่อนงานอีเว้นท์ใหญ่อย่าง WWDC 2018 จะเริ่ม ทาง Apple ได้ส่งบัตรเชิญร่วมงาน ๆ หนึ่งก่อนคือ Let’s Take a Field Trip ที่จะเริ่มในวันที่ 27 มี.ค. 61 นี้แล้ว รายละเอียดอื่น ๆ ยังไม่เปิดเผย แต่จากรูปโลโก้ Apple ที่เหมือนวาดด้วยดินสอ พร้อมข้อความสำคัญว่า “creative new ideas for teachers and students” คาดอาจเป็น iPad Pro รุ่นใหม่ หรืออุปกรณ์บางอย่าง ที่พัฒนามาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ

นอกจาก iPad Pro ก่อนหน้านี้ยังมีข่าวลือจาก Ming-Chi Kuo นัก วิเคราะห์จาก KGI Securities เจ้าเก่าเผยว่า Apple อาจเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมราคาถูกลง คาดเป็นรุ่นที่ให้นักเรียนหรือนักศึกษาเอื้อมถึงได้นี้เอง ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น รอดูรายละเอียดในวันอังคารนี้กันครับ

