Ubisoft เปิดตัว Assassin’s Creed ภาคใหม่ “Odyssey” สู่ยุคกรีกโบราณ

หลังมียุคอียิปต์โบราณในภาค Origins ไปแล่ว ล่าสุดทาง Ubisoft ได้เผยภาคใหม่ของเกม Assassin’s Creed ในชื่อว่า Odyssey กับธีมเนื้อเรื่องสมัยกรีกโบราณ

ก่อนงานมหกรรมเกมโชว์ระดับโลกอย่าง E3 ประจำปี 2018 ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายนนี้ ทางค่าย Ubisoft ได้เผยชื่อภาคใหม่ของเกม Assassin’s Creed ว่า Odyssey สู่ยุคกรีกโบราณ พร้อมเผยภาพ This is spartaaaa ตัวอย่างเกมสวย ๆ เล็กน้อย

ก็เป็นไปตามข่าวลือ หลังก่อนนี้เคยมีภาพหลุด พวงกุญแจรูปหมวกนักรบกรีกโบราณ พร้อมชื่อ Odyssey ก็ทำให้แฟน ๆ เกมนี้เดาได้ไม่ยากเลยว่า ต่อไปเป็นภาพเกี่ยวยุคกรีกโบราณแน่นอน ส่วนตัวอย่างเกมสั้น ๆ 6 วินาที ที่เผยใน Twitter นี้ ก็เป็นทหารในยุคกรีกถีบอีกฝ่ายตกหน้าผา (เสียง “Fus Ro Dah” ลอยมาแต่ไกล) คล้าย ๆ ฉากสำคัญในหนัง 300 ที่อิงประวัติศาสตร์นักรบ Sparta

