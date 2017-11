วันนี้ที่รอคอย Blizzard ปล่อยเกม StarCraft II ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ว

ในที่สุดทาง Blizzard ก็เปิดเว็บให้โหลดตัวเกม StarCraft II: Wings of Liberty ได้ฟรีแล้ว ใครมีบัญชี Battle.net สามารถโหลดเล่นได้เลย

หลังประกาศเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดทาง Blizzard ได้ประกาศเปิดเกม StarCraft II: Wings of Liberty ให้ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ โดยใครที่มีบัญชี Battle.net (สมัครได้ที่นี้) สามารถโหลดเล่นจากหน้า Launcher ได้เลย หรือโหลดผ่านเว็บได้ที่ starcraft2.com

สำหรับตัวเกมจะฟรีเนื้อหาในภาค Wings of Liberty ด้วย (ปกติต้องซื้อเพิ่ม) รวมไปถึงโหมด Co-op และโหมด Ranked อีกเช่นกัน รวม ๆ คือไม่ต่างจากเวอร์ชั่นเสียตังค์เลย ส่วนใครที่ซื้อภาค Wings of Liberty ไปแล้ว ก็จะได้รับ Heart of the Swarm และ Legacy of the Void ที่เป็นเนื้อเรื่องเสริมของเกมไปปลอมใจครับ…

ก่อนหน้านี้มีข่าวดราม่าเกม Star Wars: Battlefront II ที่ต้องสะสมชั่วโมงการเล่นกว่า 40 ชั่วโมง ถึงจะปลดล็อค Darth Vader หรือ Luke Skywalker สองตัวละครลับของเกมได้ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่นที่ซื้อเกมไปพอควร ในหน้า Twitter ของทีมงานที่ดูแลเกม StarCraft เอง ก็ได้ทวีตเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยเหมือนกัน โดยระบุด้วยว่าตัวเกม StarCraft ของเรา สามารถเล่นได้ฟรี ไม่ต้องสะสมชั่วโมง ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้น !!

ที่มา : Gamespot