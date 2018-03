Elon Musk ผุดโครงการรถรับส่งสาธารณะขนาดเล็กใหม่ วิ่งผ่านอุโมงค์ด้วยความเร็วสูงก่อนใคร

Elon Musk ซีอีโอของ Boring Company เผยโครงการใหม่ ขุดอุโมงค์ขนาดเล็กสำหรับรถหนึ่งคัน โดยให้คนที่ไม่มีรถหรือมีจักรยาน สามารถโดยสารด้วยความเร็วสูงก่อนใครได้

ในขณะที่ Boring Company กำลังดำเนินการขุดอุโมงค์สำหรับ Hyperloop รถไฟฟ้าความเร็วสูง ล่าสุดทาง Elon Musk ซีอีโอของบริษัทเผยไอเดียใหม่ เตรียมขุดอุโมงค์ขนาดเล็กในระยะทางสั้น ๆ สำหรับรถขนส่งขนาดเล็กหนึ่งคัน สำหรับคนที่ไม่มีรถหรือมีจักรยาน สามารถโดยสารด้วยความเร็วสูงก่อนใครได้

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018