บราเดอร์ฉลอง 20 ปีในไทย เผยกลุ่มเครื่องพิมพ์ยังสร้างรายได้สูงสุด คาดเติบโตอีก 6% ในปีนี้้

บราเดอร์ ฉลอง 20 ปีในไทย ด้วยอัตราการเติบโตเกินคาดที่ 6% หนุนรัฐจัดทีมลงพื้นที่นำเสนอโซลูชั่นปลุกกระแสตลาดหัวเมืองรอง 55 จังหวัด เกาะเทรนด์ปรับแพคเจาะเอสเอ็มอี คาดปีงบประมาณ 61 มีอัตราเติบโตกว่า 6%

บราเดอร์ มั่นใจเศรษฐกิจไทยปี 61 จัดทัพรุกตลาดครั้งใหญ่ พร้อมชิงแชร์ตลาดไอทีไทย ยังมุ่งกลุ่มลูกค้าองค์กรพร้อมขยายสู่เอสเอ็มอี ผนึกพลังดีลเล่อร์ทั่วประเทศเจาะเพิ่มหัวเมืองรอง เน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ส่งเสริมสังคม ล่าสุดผุดไอเดียอุทิศองค์ความรู้ในฐานะเบอร์หนึ่งด้านงานบริการธุรกิจไอทีไทย ติดปีกเยาวชนไทยเสริมทักษะให้ปฏิบัติได้จริงด้วยโครงการ Academic Cooperation Program เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง ภาพรวมความสำเร็จปีงบประมาณ 2560 (เมษายน 2560 – มีนาคม 2561) ที่คาดว่าจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้สูงถึง 6% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งยังสูงกว่าตลาดรวมของเครื่องพิมพ์ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3% (อ้างอิงจาก IDC) โดยบราเดอร์สามารถสร้างการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 20 ปีในไทย

บราเดอร์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วนในอาเซียน 40% ซึ่งประเทศในอาเซียนมีทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญต่อบราเดอร์กรุ๊ป สำหรับในปีงบประมาณ 2561 (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562 ) เราคาดว่า บริษัทฯ จะสามารถทำยอดรายได้โตขึ้นไม่ต่ำกว่า 6%

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพรวมตลาดและการเติบโตของแต่ละผลิตภัณฑ์ “กลุ่มเครื่องพิมพ์ยังถือเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้สูงสุดให้แก่บราเดอร์ โดยมีสัดส่วนที่ 85% รองลงมา ได้แก่ จักรเย็บผ้า 10% และเครื่องพิมพ์ฉลาก 5% สำหรับตลาดรวมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ปี 2560 โตขึ้นจากปี 2559 รวม 4% (อ้างอิงจาก IDC) ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบราเดอร์เติบโต 13% ส่วนตลาดรวมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปี 2560 ลดลง 2% (อ้างอิงจาก IDC) แต่ยอดขายเครื่องพิมพ์เลเซอร์บราเดอร์เติบโต 8%

แต่ที่น่าจับตาอย่างมากคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ฉลากที่ขยายจากกลุ่มผู้บริโภครายย่อยและกลุ่มธุรกิจองค์กรไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและไฟฟ้าขยายเพิ่มขึ้น 14% ควบคู่ไปกับการเติบโตของจักรเย็บผ้าทั้งกลุ่มจักรประเภทปักและจักรเพื่อใช้ในครัวเรือนเติบโตขึ้น 29% นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์เติบโต 6%

แม้กระทั่งการเปิดตัวเครื่องเสียงคาราโอเกะบีเอ็มบี (BMB) สู่ตลาดเมืองไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยสินค้าในล็อตแรกขายหมดอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำสินค้าใน ล็อตสองเข้ามาจำหน่ายเพื่อตอบรับกำลังซื้อที่ยังมีอยู่อีกมากในไทย ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ บราเดอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยจับมือกับซอฟท์แวร์พาร์ทเนอร์ เพื่อนำเสนอให้แต่ละกลุ่มธุรกิจในลักษณะเป็นโซลูชั่น จึงทำให้เรามองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนำไปสู่การตอบรับที่เพิ่มขึ้นดังเช่นปัจจุบัน” นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ อธิบายเพิ่มเติม

ด้านกลยุทธ์การสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ บราเดอร์ ในปี 2561 นั้น นายธีรวุธกล่าวว่า “บราเดอร์ จะยังเดินหน้ารุกตลาดในกลุ่มธุรกิจองค์กรและราชการดังเช่น 2 ปีที่ผ่านมา และจะรุกหนักในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นเจาะเข้าไปยังกลุ่มโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา ซึ่งนอกจากจะขยายตลาดสู่จังหวัดเศรษฐกิจหลักแล้ว ยังเดินตามรอยนโยบายภาครัฐขยายไปสู่ 55 จังหวัดหัวเมืองระดับรองด้วย โดยจะจับมือ ดีลเลอร์กว่า 200 รายทั่วประเทศ นำเสนอโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย ปัจจุบัน ด้านเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2561 นั้น คาดว่ากลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น บราเดอร์ จึงได้พัฒนาโซลูชั่นที่ตอบความต้องการทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์โดยเฉพาะเพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในกลุ่มนี้ ดังที่เราได้ทำสำเร็จในกลุ่มลูกค้าองค์กรตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ช่องทางการขายของกลุ่มสินค้าไอทีจะร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อพัฒนาสู่การขายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนไทยในยุคปัจจุบัน”

ในขณะที่แม่ทัพใหญ่ด้านงานบริการของบราเดอร์ นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงการสานต่อความเป็นเลิศทางธุรกิจสู่การส่งเสริมภาคการศึกษาว่า จากความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านงานบริการ ทั้งในด้านงานบริการผ่านศูนย์บริการซ่อม (Service Center) และการให้ข้อมูลพร้อมแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้นผ่านศูนย์บริการบราเดอร์ คอนแทคเซ็นเตอร์ (Brother Contact Center)

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บราเดอร์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (The Best Customer Satisfaction Contact Center Award 2017) ติดต่อกันเป็นปีที่3 พร้อมทั้งได้รับรางวัลใหญ่ คอนแทคเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2017 (The Best Contact Center of The Year 2017) จากการประกวดที่จัดโดย TCCTA (Thai Contact Center Trade Association) บราเดอร์จึงได้ขยายองค์ความรู้ด้านงานบริการดังกล่าวสู่ภาคการศึกษาของไทย ด้วยการพัฒนาโครงการ The Academic Cooperation Program (โครงการความร่วมมือทางวิชาการ) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกพัฒนาเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับด้านทฤษฎี ทั้งด้านเทคนิคและการบริหารจัดการให้เยาวชนไทยได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยในปีที่ผ่านมา บราเดอร์ได้นำร่องโครงการดังกล่าวร่วมกับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนและวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ท่ามกลางกระแสตอบรับและผลสำเร็จที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ โดยในปี 2561 บราเดอร์ วางแผนที่จะขยายโครงการเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยจะเพิ่มในภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคอีสาน 1 แห่ง และภาคใต้อีก 1 แห่ง ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการ The Academic Cooperation Program ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ เข้าร่วมกับโครงการ “Fix it Center” เพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านไอทีให้แก่ชุมชนที่ใกล้เคียงสถานศึกษาต่อไป

ด้านนโยบายการคืนกลับสู่สังคมยังเป็นหนึ่งในนโยบายหลักควบคู่ไปกับการผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ โดยนายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการดำเนินงานในส่วนนี้ว่า ตลอดปี ที่ผ่านมาบราเดอร์ได้สานต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวมี 2 เป้าหมายหลักที่แตกต่างกันคือ 1) เป้าหมายเพื่อผู้คนในสังคม (Local Community) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการของกลุ่มบราเดอร์ “Golden Ring” โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ภายใต้กิจกรรม ‘บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ โดยครั้งล่าสุดได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน และสามารถระดมเงินบริจาคได้สูงถึง 1,099,927 บาท ซึ่งสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ส่วนวัตถุประสงค์รองเพื่อเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ บราเดอร์ได้มอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมนี้เคยได้รับ “Global Charter Practice Award” จากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2558 และ 2) เป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Activity) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการของกลุ่มบริษัทบราเดอร์ภายใต้แนวคิด ‘บราเดอร์ เอิร์ธ’ ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ ‘บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน’ โดยครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่บราเดอร์ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัท บราเดอร์พร้อมเดินหน้าพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของบราเดอร์ ประเทศไทยได้ที่ www.brother.co.th และ www.facebook.com/Brother(Thailand)