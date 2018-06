วันนี้ที่รอคอย Capcom ประกาศเปิดตัว Devil May Cry 5 เตรียมเปิดให้เล่นในปีหน้า

By

Capcom ประกาศเปิดตัว Devil May Cry 5 อย่างเป็นทางการในงาน E3 2018 สำหรับฝั่ง Microsoft รวมตัวละครดังจากภาคก่อน ๆ กลับมามีบทบาทอีกครั้ง เผยเตรียมเปิดให้เล่นพร้อมกันในปี 2019

เป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่เปิดตัว Devil May Cry 4 กับตัวละครใหม่อย่าง Nero รอบนี้ได้กลับมาสานเรื่องราวต่อกันในภาค Devil May Cry 5 แล้ว หลังทาง Capcom ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน E3 2018 ณ ฝั่ง Microsoft

สำหรับภาคนี้ก็ได้ Hideaki Itsuno มากำกับอีกครั้ง โดยเนื้อเรื่อง ก็จะเป็นเรื่องราวต่อจาก Devil May Cry 4 ซึ่งเริ่มต้นด้วยการบุกรุกของปีศาจอีกครั้ง โดยมาจาก “Demon Tree” ที่ฝั่งรากลึกลงในเมือง Red Grave City ทำให้ Nero นักล่าปีศาจรุ่นเยาว์ ต้องกลับมาไล่ล่าปีศาจอีกครั้ง พร้อมกับ Dante ที่ได้กลายเป็นพันธมิตรกันเรียบร้อยแล้ว

ส่วนรูปแบบการเล่น ก็ยังคงแนว Hack And Slash ตามสไตล์เกมซีรีย์นี้ แต่ภาพกราฟฟิกมีการพัฒนาให้สวยงามตาม Gen โดยใช้ RE engine (ที่เคยใช้สร้าง Resident Evil 7) มาช่วยพัฒนาด้วย ท้ายนี้ตัวเกม Devil May Cry 5 จะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือน มี.ค – พ.ค ปี 2019 โดยลงทั้ง PS4 , Xbox One และ PC ครับ