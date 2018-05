Donald Trump จับมือกับประธานาธิบดีจีน เตรียมช่วยเหลือ ZTE

จากวิกฤต ZTE หลังโดนกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ สั่งแบนการค้าขาย ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ล่าสุดทาง Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศจับมือกับ Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน เตรียมเข้าช่วยเหลือ ZTE จากกรณีดังกล่าว

เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เลย หลายคนคงนึกไม่ถึงว่า ผู้ที่ (อาจ) จะมาช่วยกอบกู้วิกฤต ZTE กลับไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังล่าสุดได้เขียนข้อความลง Twitter เผยว่า ตนเองได้จับมือกับ Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน เตรียมเข้าช่วยเหลือ ZTE จากกรณีดังกล่าวแล้ว

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018