มาแบบเงียบ ๆ Elon Musk ถึงถ้ำหลวงแล้ว พร้อมส่งมอบแคปซูลช่วยชีวิตเรียบร้อย

Elon Musk เผยภาพภายในถ้ำหลวงผ่านทาง Twitter ของตัวเอง หลังเดินทางไปยังสถานที่แบบเงียบ ๆ พร้อมประกาศส่งมอบแคปซูลช่วยชีวิต (แต่ Musk เรียก “Mini-sub” แทน) ที่ตั้งชื่อว่า “หมูป่า” แก่ทีมช่วยเหลือในไทยแบบฟรี ๆ ให้เอาไว้ศึกษาต่อในอนาคต

เมื่อช่วงเวลา 5:05 AM เร็ว ๆ นี้ Elon Musk ซีอีโอชื่อดังของ Tesla และ Spece X ได้เดินทางมาถึงถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงรายแล้ว พร้อมเผยภาพกับภาพวิดีโอภายในถ้ำหลวง ตรงบริเวณโถง 3 ผ่านทาง Twitter และ Instagram ของตัวเองด้วย

ในการเดินทางมาครั้งนี้ ก็เพื่อส่งมอบแคปซูลช่วยชีวิต Escape Pod ที่สร้างจากชิ้นส่วนของจรวด (Falcon) ตามที่ประกาศก่อนหน้า (แต่คาดไม่ถึงว่า เฮียจะเดินทางมาเอง) ทั้งนี้ยังตั้งชื่อแคปซูลช่วยชีวิตหรือ Mini-sub เรือดำน้ำจิ๋วนี้ใหม่ด้วยว่า “หมูป่า” ตามชื่อทีมฟุตบอลของเด็ก ๆ ที่ติดในถ้ำด้วย

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018