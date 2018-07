มาจริง Elon Musk เร่งสร้างแคปซูลจิ๋ว “Escape Pod” ช่วยอีก 9 ชีวิต ที่ยังติดอยู่ในถ้ำ

หลัง Elon Musk ประกาศว่า จะช่วยเหลือเด็ก ๆ และโค้ชทั้ง 13 คน ที่ติดในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ล่าสุดเผยภาพ Escape Pod แคปซูลช่วยลำเลียงบุคคล พร้อมเผยวิดีโอสาธิตการใช้งานด้วย

นาทีนี้คงแทบไม่มีข่าวไหนดังไปกว่าข่าว “13 ชีวิตในถ้ำหลวง” แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังดังไปทั่วโลกกันเลย กระทั้ง Elon Musk ซีอีโอมากความสามารถของ Tesla และ Spece X ยังประกาศเตรียมช่วยเหลือเด็ก ๆ และโค้ชทั้ง 13 คนด้วย

แม้ปัจจุบันจะช่วยเหลือได้แล้ว 4 คน แต่ก็ยังเหลืออีก 9 คน ตามที่ “ผู้ว่าหนึ่ง” หรือ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงรายได้แถลงการไปเมื่อช่วงวาน อย่างไรก็ตาม การจะช่วยเหลืออีก 9 ชีวิตนั้น จะต้องวางระบบนำทางและระบบช่วยหายใจอะไรใหม่หมด ซึ่งต้องใช้เวลาอีกพอควร ดังนั้นทาง Elon Musk จึงเสนอเข้าช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ด้วยการเร่งสร้าง Escape Pod แคปซูลช่วยลำเลียงบุคคลเฉพาะกิจ !!

สำหรับตัวแคปซูล ก็จะใช้ชิ้นส่วนจากท่ออ็อกซิเจนเหลวที่อยู่ในจรวด Falcon โดยมีการสร้างให้มีขนาดเล็กมากพอที่จะลอดผ่านช่องแคบภายในถ้ำหลวงได้ และยังมีน้ำหนักเบาให้นักดำน้ำ 2 คนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

I found this image to be the most compelling representation of @elonmusk‘s Plan B idea: a kid-sized submarine. #ThaiCaveRescue https://t.co/Z3y92BdKQf pic.twitter.com/AABXpze7NI

— Daniel C. Liem (@dcliem) July 8, 2018