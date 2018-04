Facebook เริ่มขยายฟีเจอร์ปุ่ม “downvote” ให้ทุกคนได้ใช้มากขึ้น

หลังมีข่าวว่า Facebook กำลังทดลองฟีเจอร์ใหม่อย่างปุ่ม “downvote” ล่าสุดผู้ใช้ Facebook ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้มีสิทธิ์ใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวแล้ว

ปุ่มไม่ชอบ หรือ Dislike บน Facebook ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นสมมุติฐาน ที่ไม่ว่ารู้ทางเฮีย Mark Zuckerberg จะนำมาใช้ไหม แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เอง มีคนไปพบฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook ที่มีบทบาทคล้าย ๆ กับปุ่ม Dislike อย่าง “downvote” ปุ่มโหวต Comment ที่ไม่เหมาะสม ให้ตกไปอยู่ล่าง ๆ จนยากต่อการมองเห็น ส่วนทาง Facebook ก็ออกมายอมรับว่ากำลังทดสอบฟีเจอร์ดังกล่าวจริง แต่เปิดให้ใช้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ใช่ทั่วโลก

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX

— BEN SLATER 🌀 (@iambenslater) April 29, 2018