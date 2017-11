Facebook เตรียมเพิ่มปุ่มลัดดูรายการทีวี ต่อยอดจากสหรัฐฯ สู่อินเดีย

By

ย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Facebook เริ่มนำร่องทดลองใช้ปุ่ม “Watch” สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทางลัดที่ช่วยเข้าถึงรายการทีวีต่าง ๆ ผ่านแอปฯ บนสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ซึ่งก้าวต่อไปของการทดลองใช้จะขยับเข้าสู่อินเดียเป็นประเทศถัดไป

เหตุผลของ Facebook ในการนำฟีเจอร์ใหม่ไปทดลองใช้ในประเทศอินเดีย มีการวิเคราะห์ว่าประชากรชาวอินเดียส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังดฤษ อีกทั้งมีประชากรกว่า 400 ล้านคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อรับชมวีดีโอ นอกจากนี้อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือของอินเดียยังมีราคาถูก เปิดโอกาสให้ประชากรในอินเดียที่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ Facebook ได้ ดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่ทำให้ Facebook สามารถนำบริการรับชมวีดีโอที่สะดวกและง่ายขึ้นมาให้ประชากรในอินเดียได้ทดลองใช้

สำหรับปุ่ม Watch บน Facebook จะปรากฏทั้งในแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและบนคอมพิวเตอร์ มีตัวลือกให้ผู้ใช้สามารถค้นหาวีดีโอที่ต้องการได้ ผ่านการแนะนำของ Facebook อาทิ “Today’s Spotlight”, “New This Week”, “Popular Now”,”What Friends Are Watching”, “Most Talked About”, “Suggested For You”, และ “Special Video” ที่มีความยาวประมาณ 10 นาที หรือมากกว่า

ทั้งนี้ การเริ่มกระจายทดลองฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook มายังแถบเอเชีย น่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนว่าผู้ใช้ทั่วโลกใกล้มีปุ่มลัดสำหรับชมรายการทีวีเพิ่มขึ้นมาต่อจากปุ่ม Marketplace ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆ ต้นปี 2018 ครับ

ที่มา TheNextWeb