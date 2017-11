ฟูจิฟิล์ม เปิดตัวแคมเปญ “Find Your Wonder-side” เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ฟูจิฟิล์ม ปล่อยหมัดเด็ด เปิดตัวแคมเปญ “Find Your Wonder-side” พบชีวิตอีกด้านที่วันเดอร์ กับ Brand Ambassadors 5 ท่าน 5 คาแรคเตอร์ เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในแต่ละเซ็กเมนต์ หวังดันกล้องมิลเลอร์เลส ระดับ Middle Segment เป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาด พร้อมคุณภาพไฟล์ภาพที่ยอดเยี่ยม

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีกล้องดิจิตอล หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งจากการเปิดตัวกล้องระดับ Middle Segment กล้อง X-T20 และกล้อง X-E3 เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลการถ่ายภาพ ที่ให้คุณภาพไฟล์ภาพที่ยอดเยี่ยม สวยทุกชอตกับ ฟูจิฟิล์ม X-Series ซึ่งนับเป็นแฟลกชิพโมเดลรุ่นใหม่ในปีนี้ พร้อมกันนี้ ยังวางกลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการขาย ด้วยแคมเปญ “Find Your Wonder-side” พบชีวิตอีกด้านที่วันเดอร์ โดยวางกลยุทธ์ทำหนัง Online Video นำ Brand Ambassadors ดัง 5 ท่าน 5 คาแรคเตอร์ ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในแต่ละเซ็กเมนต์ โดยเตรียมแผนการตลาดโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบ Total Communication อย่างครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เตรียมใช้งบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท หวังดันมาร์เกตแชร์เป็น 40% ในสิ้นปี 2560 นี้

นายมาโมรุ โมโรตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ฟูจิฟิล์มประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดกล้องมิลเลอร์เลสจากกล้องในระดับ Middle Segment และทุก Lineup ของผลิตภัณฑ์ที่เจาะทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมองเป้าหมายขยายตลาดของกลุ่ม Middle Segment เพิ่มขึ้น โดยจากการทำวิจัยตลาด พบว่า มีกลุ่มผู้ใช้กล้องในกลุ่มของ Beginner คือ X-A series ได้ Step up มาสู่กลุ่ม Middle Segment ซึ่งกลุ่มนี้ คือกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีความหลงใหลการถ่ายภาพ มีเอกลักษณ์ในการถ่ายภาพของตนเอง ชอบกล้องระดับพรีเมี่ยม ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีรูปทรงที่สวยหรู classic retro สามารถพกพาไปได้ทุกที่ และทีสำคัญที่สุดคือให้คุณภาพไฟล์ภาพที่สวยที่สุด

ฟูจิฟิล์มได้ทำการเปิดตัวกล้องระดับ Middle Segment คือ X-T20 และX-E3 เป็นกล้องในระดับพรีเมี่ยมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เพราะฟูจิฟิล์มได้ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการตลาดเชิงรุกแบบ Total Communication ในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อย่างครบวงจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ของแบรนด์สินค้า” นาย โมโรตะ กล่าว

นายสิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล อิมเมจจิ้ง บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในครึ่งปีหลังนี้ ฟูจิฟิล์มได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย โดยต้องการเป็นผู้นำส่วนแบ่งทางการตลาดของกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส เพิ่มขึ้นเป็น 40% ด้วยทิศทางของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ยังคงมุ่งเน้นตลาดกล้องระดับ Middle segment ที่มองว่าเป็นตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และฟูจิฟิล์มมีความแข็งแกร่งทั้งด้านผลิตภัณฑ์ อีกด้วย

สำหรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของกล้องระดับ Middle segment นี้ หลังจากได้ทำวิจัยด้านการตลาดพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปีทั้งชายและหญิง คือกลุ่มลูกค้าหลักของฟูจิฟิล์ม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนี้ชอบ ในดีไซน์ แบบ classic retro สามารถพกพาไปได้ทุกที่ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเสมอ เพื่อให้คุณภาพไฟล์ที่สวยโดนใจ โดยเฉพาะโทนสีผิวที่ถูกใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ และมีเลนส์ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการถ่ายภาพได้สมบูรณ์แบบ จึงนำมาวางกลยุทธ์หลักในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เตรียมงบประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท โดยสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักในแต่ละเซ็กเมนต์ โดยเปิดตัวแคมเปญ “Find Your Wonder-side” พบชีวิตอีกด้านที่วันเดอร์ โดยวางกลยุทธ์ทำ Online Video Movies นำ Brand Ambassadors ดัง 5 ท่าน 5 คาแรคเตอร์ ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในแต่ละกลุ่มเซ็กเมนต์ เป็นหนัง Online Video Thematic 1 เรื่อง และหนัง Online Video แต่ละ Brand Ambassadors อีก 5 เรื่อง 5 คาแรคเตอร์

โดย Brand Ambassadors แต่ละท่านมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจตัวตนของแต่ละท่านว่า ทำไมชีวิตต้องมีด้านเดียว? ยังมีอีกด้านที่เป็นไลฟ์สไตล์ตัวตนในวันว่างที่ชื่นชอบการเดินทาง หรือการสร้างความสุขความน่ารัก แรงบันดาลใจ จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และการมีอิสระเต็มที่กับสิ่งที่อยากทำ โดยแต่ละท่านชื่นชอบการถ่ายภาพ และเก็บเรื่องราวความประทับใจ เข้าถึงแก่นแท้ในการถ่ายภาพจากไลฟ์สไตล์ของตนเอง พร้อมทั้งยังถ่ายทอดอารมณ์และทุกความรู้สึกจากการกดชัตเตอร์ และมั่นใจด้วยกล้องฟูจิฟิล์ม X-Series ที่ให้ภาพออกมาสวยทุกชอต และเก็บความประทับใจได้ตามสไตล์ความต้องการของตัวเอง และนี่คือ Wonder-side ของแต่ละท่าน ซึ่งตอบโจทย์ concept ของหนังคือ “Find Your Wonder-side” พบชีวิตอีกด้านที่วันเดอร์

ทางบริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกทั้ง above the line และ below the line โดย above the line ได้จัดทำ Online Video มิติใหม่ของการโฆษณาสื่อออนไลน์ที่จะสามารถเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จะชอบติดต่อสื่อสารผ่านทาง Social Media โดยได้จัดทำสื่อออนไลน์ทั้งทาง YouTube, Facebook, Instagram และนอกจากนี้ ยังใช้ Influencer และ Micro Influencer อีกหลายท่าน ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการถ่ายภาพด้วยกล้อง ฟูจิฟิล์ม X-Series กับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก เก็บภาพประทับใจ และรายละเอียด ที่ได้ภาพสวยตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

พร้อมกันนี้ ฟูจิฟิล์มมุ่งเน้นจัดกิจกรรม Below the Line เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เรายังตอกย้ำแบรนด์ของ FUJIFILM X-Series โดยการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร Out of Home Media สื่อบน BTS, MRT และ POP ณ. จุดขาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ฟูจิฟิล์มจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำกล้องมิลเลอร์เลส และการเปิดตัวแคมเปญ “Find Your Wonder-side” พบชีวิตอีกด้านที่วันเดอร์ กับ Brand Ambassadors ดัง 5 ท่าน 5 คาแรคเตอร์ ซึ่งจะตอบโจทย์ให้แก่กลุ่มลูกค้า Middle segment ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการทำแผนกการตลาดเชิงรุกแบบ Total Communication จะเติมความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำตลาดกล้องดิจิตอล และช่วยผลักดันให้ฟูจิฟิล์มเป็นผู้นำตลาดกล้องมิลเลอร์เลส มีมาร์เกตแชร์ของตลาดกล้องดิจิตอล 40% ในปลายปี 2560 นี้แน่นอน” นายสิทธิเวช กล่าว