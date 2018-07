เผยภาพ DJ Koh ซีอีโอ Samsung คาดแอบใช้ Galaxy Note 9 ในงานแถลงข่าว

ในงานแถลงข่าวแห่งหนึ่งในจีน เผยพบ DJ Koh ซีอีโอ Samsung กำลังใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่ง ที่คาดว่าเป็น Samsung Galaxy Note 9 ก่อนงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้

ก่อนงาน Samsung Galaxy Unpacked 2018 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2018 เร็ว ๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัว Galaxy Note 9 สมาร์ทโฟนระดับ Hi-End ที่มาพร้อมปากกาตัวใหม่จาก Samsung และตามธรรมเนียม ก่อนงานเปิดตัวก็จะต้องมีข่าวหลุดหรือข้อมูลลับโผล่ออกมาให้เห็นจนชินตาเสมอ ทว่ารอบนี้มีความชัดเจนอย่างมาก ในเมื่อทาง DJ Koh ซีอีโอ Samsung (เผลอ) เผยให้เห็นเอง

ภาพนี้เผยแพร่โดยผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งที่ชื่อ Eldho varghese ที่ได้ทวีตตอบ Ice universe นักปล่อยข่าวหลุดชื่อดัง โดยเป็นภาพ DJ Koh ซีอีโอ Samsung ขณะกำลังใช้งานสมาร์ทโฟนปริศนารุ่นหนึ่งอยู่ จากข่าวลือที่ว่า Galaxy Note 9 อาจมาพร้อมที่สแกนลายนิ้วมือตำแหน่งใหม่ โดยย้ายมาอยู่ใต้กล้องเหมือน S9 และ S9+ แล้ว ก็สอดคล้องกับในภาพเลย ที่ดูรู้เป็น Galaxy Note แน่ ๆ จากการใช้ปากกา และเมื่อมองดูดี ๆ ก็จะเห็นช่องเว้นว่างไว้ใต้กล้อง ซึ่งคาดว่าเป็นที่สแกนลายนิ้วมือตรงตำแหน่งใหม่ของ Note 9 ตามข่าวลือก่อนหน้าเลย

น่าเสียดายที่ยังเห็นภาพตัวเครื่องไม่ชัดเจนมากนัก จึงยังไม่รู้ว่าดีไซน์ตัวเครื่อง Note 9 จะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหน โดยเฉพาะตัวปากกา ที่ลือกันว่าจะมาพร้อมสีใหม่กับรองรับการใช้งาน Bluetooth

DJ Koh attaches great importance to the Chinese market and today came to Wuhan, China to listen to the voice of consumers. He said that Note9 SPen will have many new features, including special features related to the game. pic.twitter.com/aTaUWKUl1I

— Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2018