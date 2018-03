Garena World: eSports for all สุดยอดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

By

เตรียมพบสุดยอดการแข่งขัน eSports ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามากที่สุดในประเทศไทยกว่า 17 ล้านบาท

เปิดตัว Ring of Elysium (ROE) แบทเทิลรอยัลเกมฟอร์มยักษ์ใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดตัวเกมมือถือใหม่ DDTank ที่จะมาทำตลาดในปีนี้

พบกับ EA Sports FIFA Online 4 สุดยอดเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่จะมาเผยโฉมในรูปแบบใหม่

พื้นที่จัดงานใหญ่ขึ้นกว่า 20,890 ตร.ม รองรับผู้เข้าชมงานกว่า 200,000 คน

การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มการสื่อสารและเกมออนไลน์ชั้นนำ จัดงาน Garena World มหกรรมเกมและการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นผลักดันวงการเกมและกีฬาอีสปอร์ตให้ก้าวผ่านทุกข้อจำกัด ภายใต้แนวคิด eSports for all ให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัว 3 เกมใหม่ Ring of Elysium (ROE), EA Sports FIFA Online 4 และ DDTank ร่วมลุ้นกับการแข่งขัน ROV ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท พร้อมทุนเรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสำหรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจนจบการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท รวมเงินรางวัลในงาน Garena World ครั้งนี้ทั้งสิ้นกว่า 17,000,000 บาท มหกรรมเกมและการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Garena World จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ฮอลล์ 98-100 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

นายอัลเลน ซู Country Head Strategic Partnership, การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การจัดงาน Garena World ในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่การีนาได้จัดงานมหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ต ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องของวงการเกมและกีฬาอีสปอร์ต เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบและมีความสนใจกีฬาอีสปอร์ตได้สัมผัส เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการแข่งขันบนเวทีอีสปอร์ตที่ได้มาตรฐาน ต่อยอดพัฒนาความสามารถสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ นอกจากนี้แล้ว Garena World ยังเป็นงานที่แสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานเกมและอีสปอร์ตที่ได้มาตรฐานระดับโลก สำหรับปีนี้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเกม และเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี การีนาได้ขยายพื้นที่ในการจัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 20,890 ตารางเมตร พร้อมกับเปิดตัวเกมใหม่ 3 เกม ได้แก่ Ring of Elysium (ROE) เกมแนวเอาตัวรอดในภาวะคับขันที่ผู้รอดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือผู้ชนะ และ DDTank เกมโมบายแนว casual เอาใจคนชอบความน่ารักสดใส และเกม EA Sports FIFA Online 4 ที่เป็นการเปลี่ยนโฉมและพัฒนาเกมให้มีสนุกและมีความเป็นอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราหวังว่างานนี้จะเป็นเวทีที่ทำให้นักกีฬาไทยได้แสดงฝีมือและเกิดการยอมรับถึงความสามารถและการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของคนกลุ่มนี้ โดยมีการแข่งขันอีสปอร์ตของเกมดังจากการีนาที่เป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย รวมทั้งการชิงแชมป์โลกในงานด้วย

จากผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตมากกว่า 12% ต่อปี ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน จนมีการออกนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งในปีที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระแสความนิยมของกีฬาอีสปอร์ตและวงการเกมมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เกิดการสนับสนุนในภาพรวมในรูปแบบการร่วมกันจัดการแข่งขัน ให้การสนับสนุนในด้านการจัดงานและการสนับสนุนทีมนักกีฬาอีสปอร์ต รวมไปถึงภาคการศึกษาซึ่งการีนาได้เข้าไปให้ความรู้และร่วมให้ความคิดเห็นในการออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ตในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง นอกจากนี้ยังขยายวงกว้างจนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเกมคือ มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรายการโทรทัศน์หลายสถานี ล่าสุดมีการจัดแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งเกม RoV ที่เป็นรายการโทรทัศน์เรียลริตี้ที่จะทำให้คนดูได้มีความเข้าใจถึงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น และการจัดงานในปีนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่างาน Garena World นี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในแง่มุมใหม่ๆให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วย นายอัลเลน กล่าวเสริม

มหกรรมเกมและการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Garena World จัดขึ้นที่ ณ ฮอลล์ 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.garenaworld.in.th เฟสบุ๊ค www.facebook.com/GarenaThailand