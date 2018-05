ถล่มทลาย Sony เผยเกม God of War ผ่านไป 3 วัน ขายได้ถึง 3.1 ล้านชุด

By

Sony เผยขายยอดเกม God of War ในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน (เปิดขายวันแรก 20 เมษายน) พบขายได้มากถึง 3.1 ล้านชุด กลายเป็นเกมที่มียอดขายเร็วสุดใน PlayStation 4 เรียบร้อย

รองจากกระแส The Avengers Infinity War ก็เกม God of War นี้เลย ตอนเปิดขายวันแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ใครจะรู้ว่าเกมนี้ ได้ทำลายสถิติใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว หลัง Sony ได้ออกมาเผยว่าเกม God of War (2018) ภาคล่าสุด ในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 61 มียอดขายมากถึง 3.1 ล้านชุดในเวลา 3 วัน !! นับเป็นเกมที่มียอดขายได้เร็วที่สุดในทุกเกมของ PlayStation 4 กันเลย

ทางด้าน Shannon Studstill หัวหน้าฝ่าย Sony Santa Monica ผู้พัฒนาเกม God of War ได้กล่าวขอบคุณแฟน ๆ เกมนี้กว่าหลายล้านคนทั่วโลก ที่ได้มาร่วมผจญภัยครั้งล่าสุดของ Kratos ไปพร้อม ๆ กัน ใน PlayStation Blog ก็กล่าวอีกว่า “การสนับสนุนครั้งนี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลให้กับทีมพัฒนาอย่างแท้จริง นับเป็นเหตุผลช่วยให้ผลักดันตัวเองในทุกวัน ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเล่นด้วย”

ก่อนหน้านี้เกม Uncharted 4: A Thief’s End เคยทำยอดขายได้ 2.7 ล้านชุด ภายใน 7 วัน ส่วน Horizon Zero Dawn ก็เคยทำยอดขายได้ 2.6 ล้านชุด ภายใน 2 สัปดาห์ แต่เมื่อเทียบกับ God of War (2018) แล้ว ต้องบอกเลยว่าเป็นยอดขายประวัติการณ์จริง ๆ ครับ

ที่มา : Polygon