บอกลาแอพฯ Twitter บน Mac หลังผู้พัฒนาเตรียมหยุดสนับสนุน ไม่ไปต่อแล้ว

Twitter on the Mac หรือแอพฯ Twitter ใช้งานบน macOS ล่าสุดทางผู้พัฒนา ประกาศเตรียมหยุดสนับสนุนตัวแอพฯ ในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้

สำหรับใครที่ใช้เครื่อง Mac หรืออุปกรณ์ MacOS ทั้งหลาย เตรียมบอกลา “Twitter on the Mac” กันได้ หลังทางผู้พัฒนา ประกาศหยุดสนับสนุนตัวแอพฯ ในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้แล้ว ไปมุ่งพัฒนาตัว Twitter ให้ใช้งานได้ดีทุกแพลตฟอร์มแทน

We’re focusing our efforts on a great Twitter experience that’s consistent across platforms. So, starting today the Twitter for Mac app will no longer be available for download, and in 30 days will no longer be supported.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2018