Google และ Microsoft ประกาศเปลี่ยน Emoji รูปปืน เป็นปืนฉีดน้ำแทนแล้ว

จากกระแสความรุนแรงในต่างประเทศ ที่มักมี “ปืน” เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง ทำให้หลาย ๆ แบรนด์ไอทีได้เปลี่ยน Emoji รูปปืนจริง เป็น “ปืนฉีดน้ำ” แทนกันทั่วหน้า ล่าสุดทาง Google และ Microsoft ได้ประกาศเปลี่ยนแล้วเหมือนกัน

ย้อนไปในปี 2016 เคยมีเหตุการณ์สะเทือนในสหรัฐฯ หลังมีชายคนหนึ่ง ได้ถืออาวุธบุกเข้าไปกราดยิงในสถานบันเทิงแถวเมืองออร์แลนโด จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 50 ราย จากเหตุการณ์นั้น ก็เป็นเหตุให้ Apple ได้ประกาศเปลี่ยน Emoji รูปปืนจริงเป็นปืนฉีดน้ำแทน จากนั้น 2 ปี ทาง Samsang และ Twitter ก็ประกาศเปลี่ยน Emoji รูปปืนด้วยเหมือนกัน

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht

— Microsoft (@Microsoft) April 25, 2018