Google เอาปุ่ม “ดูรูปภาพ” ออกจากหน้าค้นหาแล้ว คาดป้องกันภาพติดลิขสิทธิ์

Google ประกาศถอดปุ่ม View Image หรือปุ่มดูรูปภาพ ออกจากหน้าค้นหารูปภาพเรียบร้อย หลังมีปัญหาภาพติดลิขสิทธิ์โดนขโมยไปใช้บ่อย ๆ เพราะปุ่มดังกล่าว

ปุ่ม “View Image” หรือ “ดูรูปภาพ” เชื่อว่าเป็นปุ่มหากินของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะคนทำงานหรือวัยเรียน ที่ต้องไปดึงภาพจาก Google บ่อย ๆ แต่วันนี้ทาง Google ได้ประกาศนำปุ่มดังกล้าวออกเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงปุ่ม “เข้าชม” หรือ “Visit” เท่านั้น

สำหรับสาเหตุ Google ไม่ได้บอกชัดเจน แต่ที่ผ่านมาในหน้า Google Search ส่วนค้นหารูปภาพ มักมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแหล่งดูดภาพชั้นดี ทั้งนี้ทาง Google ก็เคยมีปัญหากับ Getty Images เว็บไซต์ Stock Photo ชื่อดังมาแล้ว ทำให้ต้องมีการตกลงกันใหม่ หนึ่งในนั้นคือการติดป้าย Copyright หรือ “รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์” เตือนผู้ที่คิดจะดึงภาพไปใช้นั้นเอง

Today we’re launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they’re on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018