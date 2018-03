Google อัพเดตฟีเจอร์ Google Lens ให้รองรับการใช้งานบน iOS แล้ว

Google ประกาศความสำเร็จ สามารถพัฒนาฟีเจอร์ Google Lens ให้ใช้งานบนอุปกรณ์ iOS ได้เรียบร้อย เตรียมเปิดให้ใช้งานได้พร้อมกันเร็ว ๆ นี้

หลังเปิดตัว Wear OS ที่ Google ยอมตัดชื่อ Android ออก เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ iOS ได้ง่ายขึ้น ล่าสุดก็อัพเดตให้ Google Lens ฟีเจอร์วิเคราะห์ภาพด้วย AI จาก Google สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ iOS ได้แล้ว

สำหรับตัว Google Lens จะใช้งานได้ผ่านแอพฯ Google Photos ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 3.15 ใน App Store ต้อนรับการมาของฟีเจอร์ดังกล่าว ทั้งนี้ทางทีมงาน Google ก็เผยตัวอย่างการใช้งานฟีเจอร์นี้บนอุปกรณ์ iOS ผ่านทาง Twitter ด้วย

Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action from a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bu pic.twitter.com/UyIkwAP3i9

— Google Photos (@googlephotos) March 15, 2018