Google เริ่มให้ใช้ Android Oreo Go Edtion รองรับสมาร์ทโฟนแรมต่ำกว่า 1GB

Google เริ่มให้ใช้ Android Go หรือ Android Oreo Edition นำร่องให้บริการในประเทศอินเดีย สนับสนุนสมาร์ทโฟนแรมต่ำกว่า 1GB

เดิมที Android Go เคยมีการแนะนำไปแล้วเมื่องาน Google I/O 2017 ซึ่งระบบปฏิบัติการเวอร์ชันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก Android Oreo เท่าใดนัก แต่ได้รับการพัฒนาให้มีน้ำหนักเบา สนับสนุนสมาร์ทโฟนที่มีแรมเพียง 512MB และ 1GB โดยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Android Go จะเริ่มนำร่องให้บริการในประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นตลาดที่ Google ให้ความสำคัญ มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android มากกว่าผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งาน Android ที่มีการใช้งานมากกว่า 2 พันล้านเครื่องทั่วโลก การพัฒนา Android Go ถือเป็นความพยายามที่ Google ต้องการส่งมอบประสบการณ์ของ Android ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ แม้จะถูกจำกัดด้วยคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์ก็ตาม

ภายใน Android Go ให้คุณสมบัติของการใช้งานที่เร็วขึ้น 30%, สามารถบริหารจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, มีการพัฒนาแอปฯ ต่างๆ สำหรับ Android Go โดยเฉพาะ เช่น Google Go, Gmail Go, Gboard, Chrome และ Files Go นอกจากนี้ยังมี Play Store เวอร์ชันพิเศษที่มีน้ำหนักเบา ใช้ทรัพยากรน้อย

ทั้งนี้ นอกจากประเทศอินเดียแล้ว คาดว่า Android Go จะค่อยๆ ขยายไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ต่อไป

ที่มา TechCrunch