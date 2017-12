Google Trends 2017 หนึ่งปีที่ผ่านมาคนไทยนิยมค้นหาอะไรบ้าง

By

Google ประกาศสุดยอดคำค้นหาประจำปี 2017 (Google Trends 2017) ซึ่งแสดงถึงภาพรวมของทั้งปีที่ผ่านมา ผ่านสายตาและการค้นหาของผู้คนในประเทศไทย พร้อมนำเสนอมุมมองที่โดดเด่นของปีจากเหตุการณ์สำคัญมากมายที่เกิดขึ้นไปจนถึงเทรนด์การค้นหาที่มาแรงในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

คำค้นหาประจำปี

1. เพลิงบุญ

2. Roblox

3. หน้ากากทุเรียน

4. เพลิงพระนาง

5. The Mask Singer

6. My Secret Romance

7. ปานามา

8. โจ บอย สเก๊าท์

9. คลื่นชีวิต

10. ก้าวคนละก้าว

สถานที่ (ร้านอาหาร)

1. ร้านจุดสามจุด

2. ร้านเขียวไข่กา

3. ร้านอย่าลืมฉัน

4. ร้านบ้านบางเขน

5. ร้านเกษร คลองโคน

6. ร้านกระบอกแก้ว

7. ร้านโอ้กะจู๋

8. ร้านเลิศทิพย์

9. ร้านปูเป็น พัทยา

10. ร้านปลาอยู่เย็น

บุคคล

1. ทอม room39

2. ลําไย ไหทองคํา

3. กุญแจซอล

4. เป๊ก ผลิตโชค

5. เอ๊ะ จิรากร

6. กิตติ ดัสกร

7. น้ำตาล ชลิตา

8. แอนนา รีส

9. โอม ค๊อกเทล

10. ไซซะนะ

ประเภทอาหาร

1. บิงซู

2. ก๋วยเตี๋ยวเรือ

3. ส้มตำ

4. ซูชิ

5. ชาบู

6. ขนมจีน

7. ไอศครีม

8. ข้าวต้ม

9. เค้กวันเกิด

10. ขนม

สถานที่ทั่วไป

1. วัดป่าคลอง 11

2. วัดคำชะโนด

3. พระเมรุุมาศ

4. ช่างชุ่ย

5. เขาคิชกูฏ

6. ล้ง1919

7. สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฏร์ธานี

8. สถานที่เที่ยวเชียงใหม่

9. สถานที่เที่ยวน่าน

10. สถานที่เที่ยวนครนายก

ข่าวในประเทศ

1. ก้าวคนละก้าว

2. ผู้มีรายได้น้อย

3. ข่าวเปรี้ยว

4. เต้ย เชียร์

5. ข่าววัดธรรมกาย

6. พระสังฆราชองค์ใหม่

7. พิธีพระราชทานเพลิง

8. ชาคริตแต่งงาน

9. มิสแกรนด์ 2017

10. หมุดคณะราษฎร

เพลง

1. ปานามา

2. มือลั่น

3. แค่โสด

4. ผู้สาวขาเลาะ

5. ตราบธุรีดิน

6. คําแพง

7. ฉันไม่มี

8. บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ

9. คู่คอง

10. คนละชั้น

How to

1. วิธีทําดอกไม้จันทน์

2. วิธีทําเครปเย็น

3. วิธีปลูกดอกดาวเรือง

4. วิธีผูกไท

5. วิธีทํากล้วยบวชชี

6. วิธีทําดอกดารารัตน์

7. วิธีถอนสายบัว

8. วิธีเลี้ยงกุ้งโกส

9. วิธีปลูกทุเรียน

10. วิธีไหว้ตรุษจีน

ภาพยนตร์

1. The Fate of the Furious

2. Transformers 5

3. ไทยแลนด์โอนลี่

4. Fifty Shades Darker

5. Beauty and the Beast

6. ไทบ้านเดอะซีรี่ส์

7. Thor Ragnarok

8. Wonder Woman

9. ทองดีฟันขาว

10. ส้มภัคเสี่ยน

รายการโทรทัศน์

1. เพลิงบุญ

2. เพลิงพระนาง

3. The Mask Singer

4. My Secret Romance

5. คลื่นชีวิต

6. The legend of the blue sea

7. While you were sleeping

8. รากนครา

9. Game of Thrones

10. บัลลังก์ดอกไม้

การซื้อสินค้า

1. ซื้อ วัน AIS

2. ซื้อ วันทรูมูฟ

3. ซื้อ ชากุหลาบตรามือ

4. ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์

5. ซื้อ วันdtac

6. ซื้อเหรียญไลน์

7. ซื้อ Nubia N1

8. ซื้อ เสื้อเก้าคนละก้าว

9. ซื้อ แป้งเจ้านาง

10. ซื้อ มาม่าเกาหลีเผ็ด

ที่มา Google ประเทศไทย