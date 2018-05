Google เพิ่มปุ่ม “Favorite” และปุ่ม “Heart” บนรูปภาพในแอพฯ Google Photos

เพิ่มความเป็น Social ยิ่งขึ้น เมื่อ Google ได้อัพเดตแอพฯ ดูรูปภาพประจำเครื่อง Android อย่าง Google Photos ด้วยการเพิ่มปุ่ม “Favorite” หรือรูปดาว บนรูปภาพส่วนตัวในแอพฯ และปุ่ม “Heart” หรือรูปหัวใจ บนรูปภาพที่มีการแชร์มา

Google Photos แอพฯ ดูรูปภาพสามัญประจำเครื่อง Android จาก โดยเฉพาะเครื่องไหนที่เป็น Pure Android ย่อมต้องเคยเปิดใช้งานมาก่อนแน่ ๆ วันนี้ทาง Google ได้ประกาศอัพเดตฟีเจอร์ใหม่ของแอพฯ ด้วยการเพิ่มปุ่ม “Favorite” หรือรูปดาว และปุ่ม “Heart” หรือรูปหัวใจ

It’s OK to play favorites. Rolling out this week, tap the ⭐ button to mark a photo as a favorite. Head to the Albums tab and view all your favorites in one place. pic.twitter.com/eWnSMDKQ72

— Google Photos (@googlephotos) May 21, 2018