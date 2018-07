ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงาน Thailand Smart Money 2018 อุบลราชธานี

ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงาน Thailand Smart Money 2018 อุบลราชธานี นำโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 105 วัน ดอกเบี้ยสูงสุด 9% สินเชื่อ Reverse Mortgage วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money 2018 ครั้งที่ 6 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี เทศกาลการเงิน-การลงทุน ที่นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษทางการเงิน โดยธนาคารออมสินมุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อคนไทย : The Best and Biggest Local Bank in Thailand” นำเสนอ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 105 วัน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) 1-35 วัน = 1.00% ต่อปี 36-70 วัน = 2.00% ต่อปี และ 71-105 วัน = 9.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.00% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.706% ต่อปี) ดอกเบี้ยยกเว้นภาษี เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 1 ชื่อ ต่อ 1 บัญชี มีเงื่อนไขการรับฝากด้วยการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นบัตรเครดิต) และบริการ MyMo โดยผู้ฝากรับใบจองสิทธิ์ภายในงานวันละ 100 รายเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ยังมี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 1.15% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.20% และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ย 1.25% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ซึ่งเงินฝากทั้ง 3 ประเภทนี้ เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ดอกเบี้ยยกเว้นภาษี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย 24 เดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี ฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลารับฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เดือนที่ 1-6 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13-18 = 2.00% ต่อปี และ เดือนที่ 19-24 = 3.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.875% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.206% ต่อปี)

สำหรับสินเชื่อ ขอนำเสนอ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) “เริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจ ให้บ้านตอบแทนคุณ” เป็นเงินกู้สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยนำที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด ที่ตนเองเป็นเจ้าของมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด คือ 2 ปีแรก = 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MRR-1.00% หรือเฉลี่ย 3 ปี = 2.00% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสินปัจจุบันอยู่ที่ 7.00% ต่อปี) นอกจากนี้ยังมี สินเชื่อ GSB SMEs Start-Up No.1 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจรายย่อย เพียงมีไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.99% สินเชื่อ GSB Street Food สำหรับผู้สนใจอาชีพค้าขายหรือต้องการขยายกิจการ วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท สินเชื่อบัตรเงินสด People Card เพียงมีรายได้ประจำเดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ได้แก่ สินเชื่อประชาชนสุขใจ สินเชื่อออมสุขใจ สินเชื่อคืนความสุข และ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

“นอกเหนือจากบรรยากาศของบูธที่จะจูงใจให้ผู้ร่วมงานได้รับความอบอุ่นแล้ว ยังพร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษมากมายดังกล่าวที่เป็นจุดเด่นของบูธธนาคารออมสิน อีกทั้งผู้เข้าชมบูธและลูกค้าธนาคารออมสินจะยังได้รับของที่ระลึกที่อยู่ในโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ที่ธนาคารฯ ได้จัดเตรียมไว้มากมาย พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจและความบันเทิงหลากหลายไว้ให้ลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน” รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด