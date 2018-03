How to : มาส่องข้อมูลการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเราบน Facebook กันเถอะ

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า Facebook เก็บข้อมูลอะไรไปบ้าง อาทิ โพสต์ รูปภาพ แชท และข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เอาแบบละเอียดเลย ลองมาย้อนดูวิธี “ขอสำเนาข้อมูล” ของบัญชีเราจาก Facebook กันครับ

นับตั้งแต่ที่เราสมัครใช้ Facebook ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า ข้อความแรกที่เราโพสต์คืออะไร เราเคยแชทกับเพื่อนคนไหนกับคุยอะไรกัน เราเคยกด Like หรือ Share อะไรไปบ้าง และเราเคยเผลอปล่อยข้อมูลตัวเองไปให้ใครบ้างด้วย วันนี้มาย้อนดูวิธี “ขอสำเนาข้อมูล” ของบัญชีเราจาก Facebook กัน เผื่อใครอยากย้อนวันวาน หรืออยากรู้ว่า Facebook เก็บข้อมูลอะไรไปบ้างจากเรา สำหรับวิธีดูก็ง่าย ๆ เลยดังนี้

ปล.ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนอ่าน How to นี้อยู่ แนะนำให้กลับไปบ้าน แล้วค่อยทำตาม How to นี้ผ่าน PC เนื่องจากขั้นตอนสุดท้าย มันจะให้ดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่มาก ๆ เดี๋ยว Data โปร 3G/4G จะหายหวบนะเออ

อันดับแรกไปที่หน้า “การตั้งค่า” ตรงหัวมุมบนขวาในหน้าแรกของ Facebook เรา

จากนั้นให้สังเกตคำว่า “ดาวน์โหลดสำเนาข้อมูล Facebook ของคุณ” ให้คลิกที่คำว่า “ดาวน์โหลดสำเนา” ต่อเลย

ในหน้านี้ให้เราคลิกที่ “ดาวน์โหลดแฟ้มเก็บข้อมูลถาวร” หลังคลิกเข้าไป มันจะถามหารหัสเข้าบัญชีของเราด้วยนะ ใครลืมไปแล้ว ก็รีบนึกด่วน ๆ หรือไปถามหาในอีเมล์ที่สมัครเลยครับ

เมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้ว มันจะส่งลิงค์ดาว์นโหลดสำเนาข้อมูลบัญชีในอีเมล์ที่สมัครไว้ ซึ่งอาจใช้เวลาสักพักหนึ่ง ระหว่างนี้ให้เราลองสังเกตตรงหัวข้อ “มีข้อมูลใดบ้าง” ในนี้มันจะบอกคร่าว ๆ ว่า จะมีข้อมูลอะไรบ้าง ไปโผล่ในสำเนาข้อมูลที่เราขอไว้

เมื่อสำเนาข้อมูลของเราพร้อมดาว์นโหลดแล้ว มันจะแจ้งเตือนผ่านหน้า Facebook ตามนีี้

จากนั้นให้ไปเช็คอีเมล์ที่เราใช้สมัคร Facebook มันจะส่งข้อความพร้อมลิงค์ดาว์นโหลดสำเนาข้อมูลในนี้เอง

และนี้คือปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่เราใช้ใน Facebook เชื่อว่าบางคนทะลุ 1GB แน่ ๆ ฮ่า ฮ่า

หลังดาวน์โหลดเสร็จแล้ว มันจะมาเป็นไฟล์ zip เมื่อแตกไฟล์ ก็จะปรากฏ Folder ตามภาพ แนะนำให้ไปดูที่ไฟล์ index ก่อน

เมื่อคลิกที่ไฟล์ index มันก็จะพาเราเข้าสู่หน้าสำเนาข้อมูลทั้งหมดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หลังจากนี้ก็ขอให้เพลินเพลินไปกับข้อมูลเก่า ๆ ของเรากันเลยครับ ลองดูกันว่าเราเคยทิ้งข้อมูลหรือมีการเคลื่อนไหวอะไรไปบ้าง นับตั้งแต่วันแรกที่สมัคร Facebook ยันปัจจุบัน