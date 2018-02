HP เปิดตัวโน๊ตบุ๊ค Elitebook 800 G5 series และ ZBook 14U/15U

HP เปิดตัวโน๊ตุบ๊คกลุ่ม commercial ได้แก่ Elitebook 800 G5 series และ ZBook 14U/15U เพื่อประสบการณ์เชิงธุรกิจที่ครบเครื่องและลงตัวในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว

Elitebook 800 G5 Series

รุ่น 800 G5 series เป็นโน๊ตบุ๊คกลุ่ม commercial ที่ถูกออกแบบให้มีความพรีเมียม ซึ่งตัวเครื่องจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด น้ำหนักเบา จอแสดงผลเป็นประเภท IPS พร้อมขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Inte 8th generation

Elitebook 800 G5 series มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด 14 นิ้ว ใช้การ์ดจอแยกรุ่น AMD Radeon RX540 แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 14 ชั่วโมง รองรับ HP Fast Charge สามารถชาร์จเร็วจาก 0-50% ได้ภายในเวลา 30 นาที มีพอร์ตเชื่อมต่อประเภท USB Type-C, Thunderbolt 3, dock connector, RJ-45, HDMI และ Cards Reader

เพื่อให้เหมาะกับการทำงานเชิงธุรกิจ Elitebook 800 G5 series จะมีไมโครโฟนอยู่ 3 ตัว สามารถตัดเสียงรบกวนในขณะประชุมในลักษณะ video conference รวมถึงยังเป็นไมโครโฟนรับเสียงสำหรับการรับสายโทรศัพท์ได้อีกด้วย

ด้านระบบความปลอดภัยประกอบไปด้วย HP Sure Start, HP Sure Recover, HP Sure Click และ HP Sure View 2 นอกจากนี้ยังมาพร้อม Windows Hello และสแกนลายนิ้วมือมาให้

Elitebook 800 G5 Series แบ่งออกเป็น 3 รุ่น จะเริ่มจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประกอบไปด้วย รุ่น 830 G5 (13″) ราคา 1,049 ดอลลาร์สหรัฐ, รุ่น 840 G5 (14″) ราคา 1,029 ดอลลาร์สหรัฐ และรุ่น 850 G5 ราคา 1,039 ดอลลาร์สหรัฐ

สเปกโดยรวมของ Elitebook 800 G5 Series

HP ZBook 14u/15u

HP ZBook 14u/15u โน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ตระกูล ZBook ซึ่งในรุ่น ZBook 14u ลดความหนาลงอีก 28% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ ทั้งรุ่น 14u และ 15u ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Inte 8th generation พร้อมกราฟิกการ์ดแยก Radeon Pro, ใช้ PCle SSD ที่มีความจุตั้งแต่ 256GB ถึง 2TB พร้อมกันนี้ยังเป็นรุ่นที่ผ่านการทดสอบ MIL-STD 810G เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าทนทานต่อแรงกระแทก

หน้าจอรุ่น 14u และ 15u เป็นประเภท LCD คีย์บอร์ดเป็นอลูมิเนียม นอกจากนี้โน๊ตบุ๊คทั้งสองรุ่นยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยต่างๆ อาทิ HP Viewer View 2, HP Sure Start, HP Sure Recover และ HP Sure Click โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกับรุ่น Elitebook 800 G5 Series แต่ยังไม่มีการระบุราคาแต่อย่างใด

สเปกโดยรวมของ HP ZBook 14u/15u

อ้างอิงจาก Anandtech