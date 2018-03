หลุดทั้งสเปกและภาพ เผยข้อมูล HTC U12 แบบละเอียดก่อนเปิดตัว

มาแบบเงียบ ๆ (อีกแล้ว) หลังทาง HTC ได้แอบนำ “U12” สมาร์ทโฟนระดับเรือธงตัวใหม่ มาโชว์ในงาน 5G ที่ไต้หวัน เผยสเปกแบบละเอียดพร้อมภาพตัวเครื่อง ก่อนเปิดตัวจริง

หลุดตาม ๆ กัน หลังมีรายงานจาก LlabTooFeR ใน Twitter ที่เผยทั้งข้อมูลสเปกและภาพตัวเครื่อง HTC U12 หรือ U12+ สมาร์ทโฟนระดับเรือธงตัวใหม่ของ HTC ในงาน 5G ที่ประเทศไต้หวัน โดยแอบมาวางโชว์เงียบ ๆ จนมีคนไปเจอตัวเครื่องดังกล่าว

HTC Imagine

CPU SD845

Display 5.99 QHD+

RAM up to 6GB

ROM up to 256GB

Dual Main Camera 12mp + 16mp (Sony IMX3xx)

Front Camera 8mp

Battery 3420mah

IP68

HTC Face Unlock

Edge Sense 2.0

Android 8.0 + Sense 10

Full treble support and A/B (Seamless) Updates

Single and Dual SIM version

— LlabTooFeR (@LlabTooFeR) March 4, 2018