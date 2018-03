หลุดภาพ Huawei P20 Pro รุ่น Top สุดแบบเต็ม ๆ พร้อมเผยสีเครื่องใหม่สุดงาม

เผยภาพหลุดตัวเครื่อง Huawei P20 Pro แบบครบทุกมุม และยังเผยสีเครื่องใหม่ทั้ง 3 สี โดยมีสีน้ำเงินอมม่วงแบบไล่ระดับที่สวยงามเป็นพิเศษ

หลังการมีเผยว่า Huawei P20 Pro ว่าที่เรือธงตัวใหม่จาก Huawei จะมาพร้อมกล้อง 3 ตัว มีแยกย่อย 3 รุ่น และมี “ติ่ง” หรือรอยบากบนหน้าจอด้วย ล่าสุดก็มีภาพหลุดตัวเครื่องแบบชัดเจนทุกมุมมองกันเลย และยังเผยสีเครื่องแบบใหม่ด้วย

6/6. That’s all I have for the P20 Pro. pic.twitter.com/clQa3ps7xZ

— Roland Quandt (@rquandt) March 12, 2018