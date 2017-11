ลือ Apple เตรียมนำชิป A10 Fusion มาใส่ใน iMac Pro ให้เรียกใช้ Siri ได้ทุกเวลา

เผยนักพัฒนาพบข้อมูลใน BridgeOS 2.0 จาก Apple ว่า iMac Pro มีการใช้งานหน่วยประมวลผลจากชิป A10 Fusion ให้เรียกใช้ Siri ได้ตลอดเวลาแม้ปิดเครื่อง

ในงาน WWDC ที่ผ่านมา Apple เผยว่า จะมี iMac Pro รุ่นใหม่เปิดตัวเดือนธันวาคมเร็ว ๆ นี้ แต่ดูเหมือนเราจะได้รู้ฟีเจอร์น่าทึ่งบางอย่างเข้าให้แล้ว หลังมีนักพัฒนาค้นพบว่า ตัวเครื่องอาจมาพร้อมชิป ARM ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน มาใช้งานร่วมกับเครื่อง Desktop ระดับ Hi-End ของ Apple ก็เป็นได้

Steve Troughton-Smith และ Guilherme Rambo สองนักพัฒนาได้เผยข้อมูลสำคัญใน Twitter หลังสำรวจชุดซอฟต์แวร์ BridgeOS 2.0 (ที่จะใช้ใน iMac Pro) แล้วค้นพบว่า ตัวระบบมีการใช้งานชิป A10 Fusion แบบเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 7 ให้สามารถเรียกใช้ฟีเจอร์บางอย่างของ iOS ได้ด้วย

Looks like the iMac Pro’s ARM coprocessor is arm64 🤔 Seems to handle the macOS boot & security process, as expected; iMac Pro lets Apple experiment with tighter control without the rest of the userbase freaking out. More info & download here: https://t.co/wmbNeVSEZX

