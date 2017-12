“มหาจักร” เปิดตัวสินค้าใหม่ JBL ภายใต้ธีม The Sound Tasting พร้อมเปิดตัว JBL Brand Ambassadors เป็นครั้งแรก

By

บริษัทมหาจักรดีเวลอปเมนท์จำกัด ผู้นำเข้า JBL และ Harman/Kardon จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้งลำโพงและหูฟัง ซึ่งภายในงานมีการแสดงสินค้าหลากหลาย Series ได้แก่

หูฟัง T-Series เช่น JBL T110BT, JBL T205

หูฟัง E-Series เช่น JBL E55BT QE, JBL E65BT NC

หูฟัง JBL Everest Series เช่น JBL Everest 110, JBL Everest 310, JBL Everest 710, JBL Everest Elite 750 NC

รวมถึงหูฟังที่เป็น Lifestyle เช่น JBL Sound Gear, JBL Sound Gear Dongle, JBL Free

หูฟัง Sport เช่น JBL Reflect Fit, JBL UA Train, JBL UA Neck Band, JBL Inspire Series ได้แก่ JBL Inspire100, JBL Inspire300

และหูฟังสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เช่น JBL JR300, JBL JR300BT

ในส่วนของลำโพงได้มีการเปิดตัว JBL Boombox และ JBL Pulse3

ตลอดทั้งวันเรามีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า-ค่ำที่ Veranda Resort Pattaya เริ่มตั้งแต่การกล่าวทักทายจากคณะผู้บริหารจากบริษัทมหาจักรดีเวลอปเมนท์จำกัด คุณเกษมสิน กาญจนชัยภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทมหาจักรดีเวลอปเมนท์ และ Ms. Grace Koh VP&General Manager จาก Harman International

หลังจากนั้นมีการแนะนำสินค้าใหม่ที่กำลังจะมีขายที่ไทยในปี 2018 โดย Mr. Pascal Van Laer และ Mr. Rodney Chan ตำแหน่ง Senior Director Product Planning & Strategy Lifestyle Audio Division จาก Harman International ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าของเราในแต่ละรุ่น และได้มีการเปิดตัว JBL Brand Ambassadors อย่างเป็นทางการ โดยทั้ง 3 คน นำเสนอสินค้าของ JBL ที่สอดคล้องกับ Lifestyle ของแต่ละคน

นน ชานน มาพร้อมกับหูฟัง JBL In-Ear แบบ Sport รุ่น JBL Reflect Fit,

ต้าเหนิง กัญญาวีร์ นำเสนอหูฟัง In-Ear แบบ Lifestyle รุ่น JBL E25BT,

เจมส์ ธีรดนย์ นำเสนอ Headphone แบบ Over Ear, JBL Everest Elite 750NC รุ่นท็อป ในกลุ่มหูฟัง Lifestyle ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นยังมีกิจกรรมบนเรือ Yacht ทั้ง 5 ลำ โดยแต่ละลำนำทีมโดย Brand Ambassadors ทั้ง 3 คน พร้อม Entertainer ประจำเรือแต่ละลำคือเหล่าสาวๆ หนุ่มๆ จาก The Face และ The Face Men Thailand โดยมีคุณลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม Mentor ประจำ The Face Thailand แนะนำลูกทีมไปประจำยังเรือแต่ละลำ ต่อจากนั้นได้มีการเชื่อมต่อ JBL Boombox ผ่านเทคโนลยี JBL Connect+ (ซึ่งจดลิขสิทธิ์เฉพาะของ JBL) ผ่านลำโพงทั้ง 5 ตัว ซึ่งกระจายกันอยู่ในเรือ Yacht ทั้ง 5 ลำ กลางทะเลพัทยา ทำให้เรือทั้ง 5 ลำสามารถเปิดเพลงเดียวกันในงาน Party กลางทะเลได้อย่างสนุกสนาน ทั้งยังโชว์ประสิทธิภาพพลังเสียงของ JBL Boombox ที่หนักแน่นและใช้งานไร้สายได้ยาวนานถึง 24 ชม. อีกด้วย

หลังจากนั้นเรายังมีการร่วมสนุกกันต่อในธีม Pool Party โชว์ประสิทธิภาพลำโพง JBL Boombox และ JBL Pulse3 ด้วยเทคโนโลยี Waterproof ระดับ IPX7 ซึ่งนำทีมโดย JBL Brand Ambassadors ทั้ง 3 คน ลงสระน้ำได้เลย ตามด้วยสาวๆ หนุ่มๆ จาก The Face Thailand ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ Pool Party ได้อย่างสนุกสนาน