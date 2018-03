หลุดภาพ “G7 Neo” ว่าที่เรือธงตัวใหม่จาก LG มาพร้อมจอไร้ขอบ และรอยแหว่ง

พบสมาร์ทโฟนปริศนาในบูธ LG ที่งาน MWC 2017 คาดเป็นเรือธงตัวใหม่ที่ใช้ชื่อรุ่นว่า LG G7 (Neo) มาพร้อมสเปก Snapdragon 845 แรม 4GB – 6GB กับรอม 64GB – 128GB และหน้าจอไร้ขอบพร้อมรอยแหว่ง !!

มาแอบซุ่มเงียบในงาน MWC 2017 หลังมีสื่อรายหนึ่งจากอิสราเอล (ynet.co.il) ไปพบสมาร์ทโฟนปริศนาที่ซ่อนอยู่ใน “ห้องลับ” ของบูธ LG โดยตัวสมาร์ทโฟนดังกล่าวใช้ชื่อรุ่นว่า LG G7 (Neo) ดูจากสเปกและตัวเครื่องแล้ว คาดเป็นเรือธงตัวใหม่จาก LG แน่ ๆ

สำหรับสเปกของ LG G7 (Neo) ดูจากป้ายบอกสเปกในภาพ (จากคลิปนี้) ก็พบว่ามาพร้อม Qualcomm Snapdragon 845 กันเลย กับมีแรมให้เลือกระหว่าง 4GB – 6GB และรอม 64GB – 128GB กล้องหลังคู่ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล รูรับแสง f/1.6 แบตฯ ขนาด 3000 mAh ที่สแกนลายนิ้วมือด้านหลัง และสุดท้ายหน้าจอ OLED ขนาด 6 นิ้ว ความละเอียด 1440 × 3120 พิกเซล โดยจุดที่น่าสนใจคือ เป็นหน้าจอไร่ขอบในสัดส่วน 19.5:9 พร้อมรอยแหว่งบนจอ ที่ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์กล้องต่าง ๆ เหมือน (เทรนด์ช่วงนี้) iPhone X เลย

LG showed off its next Android flagship behind closed doors at MWC https://t.co/UQSNunTNWa pic.twitter.com/CK6Wx5r5Ln

— Evan Blass (@evleaks) March 1, 2018