Lenovo เปิดตัว Yoga 730 และ Yoga 530 มาพร้อม Amazon Alexa ในตัว

เปิดตัว Yoga 730 และ Yoga 530 สองโน๊ตบุ๊ค 360 องศาตัวใหม่จาก Lenovo อัพเกรดสเปก บางเบาขึ้น และมาพร้อมฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงจาก Amazon Alexa ในตัวด้วย
Lenovo เปิดตัวโน๊ตบุ๊ค 360 องศาจากซีรีย์ Yoga ใหม่ 3 รุ่น อาทิ Lenovo Yoga 730 รุ่นจอ 13 นิ้ว กับ 15 นิ้ว และ Lenovo Yoga 530 (หรือ Flex 14) รอบนี้อัพเกรดซีพียูเป็น Intel Gen8 th ทุกรุ่น ยัดการ์ดจอแยกในบางรุ่น และหน้าจอมีให้เลือกทั้ง Full-HD และ 4K กันเลย โดยเป็นจอสัมผัส และรองรับปากกา Lenovo Active Pen 2 กับแรงกดได้ถึง 4,096 ระดับ
ทั้งนี้รุ่น Lenovo Yoga 730 มาพร้อมฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงจาก Amazon Alexa ในตัวเลย และในรุ่น 15 นิ้วก็มาพร้อม Nvidia GeForce GTX 1050 (รุ่น 13 นิ้วจะเป็น Intel HD Graphics) พร้อมปรับดีไซน์ให้มีความบางเบาขึ้นด้วย ส่วน Lenovo Yoga 530 จะมาพร้อม NVIDIA GeForce MX130
สเปก Lenovo Yoga 730
Display : จอสัมผัสขนาด 13 นิ้ว กับ 15 นิ้ว ความละเอียด Full HD – 4K
CPU : Intel Core i7 (8th-gen)
GPU : Nvidia Geforce GTX 1050 (รุ่น 15 นิ้ว) , Intel HD Graphics (รุ่น 13 นิ้ว)
RAM : 4GB 8GB 16GB DDR4
SSD : 128GB 256GB 512GB แบบ PCIe SSD
Connections : USB Type-C Thunderbolt x2, USB 3.0 และช่องหูฟัง 3.5 มม.
Weight : 1.89 kg (รุ่น 15 นิ้ว), 1.12 kg (รุ่น 13 นิ้ว)
OS : Windows 10 Home
สเปก Lenovo Yoga 530
Display : จอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว ความละเอียด Full HD – 4K
CPU : Intel Core i7 8th-gen
GPU : NVIDIA GeForce MX130
RAM : 4GB 8GB 16GB DDR4
SSD : 128GB 256GB 512GB แบบ PCIe SSD
Connections : USB-C, USB 3.0 x2, HDMI, Card reader และช่องหูฟัง 3.5 มม.
Weight : 1.19 กก.
OS : Windows 10 Home
สำหรับราคาและวันจำหน่าย Lenovo Yoga 730 เริ่มต้นที่ 999 ยูโร หรือประมาณ 38,500 บาท ส่วน Lenovo Yoga 530 เริ่มต้นที่ 549 ยูโร หรือประมาณ 21,000 บาท เริ่มวางจำหน่ายเดือนมิถุนายนปีนี้ครับ
ที่มา : Gadgets.ndtv.com