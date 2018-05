เปิดตัวเกม Pokemon บน Nintendo Switch พร้อมเล่นร่วมกับเกม Pokemon GO ไปด้วยกัน

By

เผยโฉมแล้ว เกม Pokemon ภาคใหม่สำหรับ Nintendo Switch ในชื่อ Let’s Go Pikachu และ Let’s Go Evee ผสานความคลาสสิคด้วยโปเกม่อน Gen แรก และสามารถเล่นร่วมกับเกม Pokemon GO ได้ด้วย

หลังรอคอยกันมานาน ในที่สุดทาง Pokemon Company ก็เผยเกม Pokemon ภาคใหม่ สำหรับเครื่อง Nintendo Switch แล้ว โดยมาในชื่อภาคว่า Let’s Go Pikachu และ Let’s Go Evee ทั้งนี้ยังมาแบบเซอร์ไพรส์ ด้วยการเอาเกม Pokemon GO ที่เล่นบนสมาร์ทโฟน มาเชื่อมต่อเล่นร่วมกับภาคนี้ได้ด้วย

สำหรับตัวเกม Let’s Go Pikachu และ Let’s Go Evee ก็เหมือนเป็นการรีเมค เอาโปเกม่อน Gen แรก หรือภาคแรกสุดเลย มาดำเนินเนื้อเรื่อง แต่มีการอัพเกรดภาพกราฟฟิคเป็น 3D สวยงามตามยุคใหม่ ส่วนที่น่าสนใจ ก็คือการเล่นร่วมกับ Pokemon GO ที่หลาย ๆ คนทราบกันดีว่า เป็นเกมที่ต้องใช้ GPS อิงการเดินทางจริง ๆ ของเรา ความมหัศจรรย์ก็คือ เหมือนเราออกเดินทางไปจับโปเกม่อนเอง แล้วนับมาจอยกับเนื้อเรื่องในภาคใหม่นี้เลย

ทั้งนี้ยังเปิดตัวของเล่นใหม่อย่าง PokeBall Plus อุปกรณ์ช่วยเล่นแทน Joy-Con โดยให้อารมณ์เหมือนกำลังโยนโปเกบอลจริง ๆ แถมมีลูกเล่นน่ารัก ๆ โดยการตอบโต้กับผู้เล่น เสมือนมีโปเกม่อนอยู่ภายในโปเกบอลด้วย

อย่างไรก็ตาม ภาคนี้ยังไม่ใช่ Pokemon ภาคหลักสำหรับ Nintendo Switch นะ จะมีอีกเกมที่เป็นภาคหลัก ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงปีหน้าเลย ส่วนภาค Let’s Go Pikachu และ Let’s Go Evee นี้ กับ PokeBall Plus จะเริ่มภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 61 ครับ

ที่มา : Slashgear , Pokemon.com