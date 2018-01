5 เคล็ดลับใน LINE ที่ไม่ได้มีแค่แชท (ตอนที่ 1)

ประเทศไทยได้ชื่อว่ามีการใช้บริการโซเชียลมีเดียเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง LINE เป็นแอพที่มีผู้ใช้ active ทุกวันมากเป็นอันดับ 1 (จากการจัดอันดับของ Hootsuit : Digital in 2018 in Southeast Asia) แต่เชื่อว่าทุกคนที่ใช้แอพแชทนี้ อาจยังไม่เคยรู้มาก่อนถึงเคล็ดลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ ที่แน่ๆ เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้การแชท กลายเป็นเรื่องสนุกและง่าย มาลุยกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

1. แนะนำ LINE เพื่อน ให้เพื่อน

คงเคยมีเพื่อนถามถึง ID LINE ของเพื่อนอีกคน ซึ่งถ้าใช้วิธีแบบพื้นก็คือ พิมพ์ส่งไปทางแชท แต่ถ้าไม่รู้ว่าเขาใช้ ID อะไร ก็ต้องยุ่งยากไปขอจากเจ้าตัว แค่คิดก็วุ่นวายแล้วใช่ไหม ใน LINE มีฟังก์ชัยช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะ แค่เปิดหน้าแชทเพื่อนที่ของ ID LINE เพื่อนอีกคน จากนั้นแตะที่ + เลือก contact ตามด้วยเลือก LINE Friend ถึงตรงนี้ก็แค่เลือกชื่อเพื่อนที่แสดงขึ้นมา แล้วก็แตะส่ง ซึ่งเพื่อนที่ขอมาก็แค่แตะที่ Contact ที่เราส่งให้แล้ว Add เพิ่มเพื่อนได้ทันที

2. วิธีซ่อนห้องแชทที่เคยคุยใน LINE ไม่ให้คนอื่นเห็น

สำหรับคนที่มีความลับเยอะ คงชอบเคล็ดลับนี้ กับการซ่อนห้องแชทไม่ให้ใครบางคนมาตรวจระเบียบเรา เพราะถ้าจะลบทิ้ง ก็กลัวข้อความเหล่านั้นหายไป ง่าย ๆ ก็แค่แตะที่ห้องแชทที่กำลังคุยอยู่ (พร้อมข้อความสุดลับ อิอิ) จากนั้นทางฝั่งซ้ายที่แสดงรายชื่อ ให้เลื่อนปัดไปทางซ้าย เลือก Hide เท่านี้ห้องแชทก็ถูกซ่อน โดยข้อความทั้งหมดยังอยู่ ส่วนถ้าจะดูก็แค่ไปแตะเลือกเปิดห้องแชทขึ้นมา

3. เพิ่มคุณภาพความละเอียดรูปที่ส่งให้สูงขึ้น

สังเกตไหมว่าพอส่งรูปไปทาง LINE ผู้รับจะได้รับไฟล์ภาพที่มีความละเอียดต่ำลง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ LINE ปรับคุณภาพของรูปให้เล็กลง เพื่อช่วยให้ส่งได้เร็วขึ้น แต่ถ้าเราอยากส่งภาพความละเอียดที่สูงขึ้น ก็สามารถทำได้ โดยเข้าไปที่ More -> Setting -> Photos & Videos -> Sent Photo Quality ให้เลือกเปลี่ยนจาก Standard เป็น High

4. ปิด Add Friend จากเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ

เคล็ดลับเอาใจคนขี้รำคาญ ไม่อยากให้เพื่อนที่แค่มีเบอร์เราก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ ประมาณเป็นคนเลือกคบคนนิดนึง วิธีปิดฟังก์ชันเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ ให้เข้าไปที่ More -> Setting -> Friends -> Auto-add Friends และปิด Allow Others to Add

5. อัพไซส์ขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น

มาถึงเคล็ดลับ สว. (สูงวัย) ที่สายตาเริ่มไม่ดี กับการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น โดยให้เข้าไปที่ More -> Setting -> Chats & Calls -> Font Size แตะปิด Use Device Setting แล้วเลือกว่าต้องการตัวอักษรขนาดไหน Large หรือ Extra จริง ๆ มีให้เลือกขนาดกัน 4 ระดับ คือ Small, Medium, Large และ Extra Large แต่นายเกาเหลาเข้าใจว่าคงไม่มีใครเลือก Small หรือ Medium ไม่รู้จะมีตัวเลือกนี้มาให้ทำไม อิอิ