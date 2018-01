Logan Paul กล่าวขอโทษ หลังเผยแพร่คลิปติดภาพผู้เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น

Logan Paul เจ้าของบัญชี “Logan Paul Vlogs” หรือเป็น Vlogger ชื่อดังชาวอเมริกัน ออกมากล่าวขอโทษถึงกรณี เผยแพร่คลิปติดภาพผู้เสียชีวิตที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้

จากกรณีที่ Logan Paul หนุ่มชาวอเมริกัน วัย 22 ปี เจ้าของบัญชี “Logan Paul Vlogs” หรือเป็น Vlogger ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 15 ล้านคน ได้เผยแพร่คลิปที่ติดภาพผู้เสียชีวิตจากการแขวนคอในป่า Aokigahara หรือ “ป่าฆ่าตัวตาย” ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น (เป็นป่าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมาก) ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนสุดท้ายต้องออกมากล่าวขอโทษผ่านทาง Twitter และ Youtube ของตนเอง

Logan Paul กล่าวว่า ตนเองทำความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้ พร้อมเล่าเรื่องที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณว่า ตนเองและทีมงานได้พบเจอกับผู้เสียชีวิตจริง ๆ แขวนคอในป่าดังกล่าวโดยบังเอิญ แต่ตอนนั้นกลับทำกิริยาไม่เหมาะสมต่อผู้เสียชีวิต (รายละเอียดบทสนทนาดูได้ที่นี้) Paul กล่าวต่ออีกว่า ตัวเองควรเอากล้องลง ไม่น่าถ่ายต่อแล้วนำมาเผยแพร่ให้คนอื่นเห็น (ปัจจุบันคลิปดังกล่าวถูกทาง Youtube ลบไปแล้ว) จากนั้นก็ได้กล่าวขอโทษต่อผู้ชมคลิปดังกล่าวหลาย ๆ คน แฟนคลับ รวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย และทิ้งท้ายว่าตนได้ทำความผิดที่ไม่ควรให้อภัย ต่อไปจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ก่อนลงคลิปขอโทษ ใน Twitter ของ Logan Paul เอง ก็ได้เขียนขอโทษไว้ก่อนหน้าประมาณว่า นี้เป็นครั้งแรกที่ตนเองถูกวิจารณ์หนักขนาดนี้ กระนั้นตนเองยังคงเป็นมนุษย์ที่ทำผิดพลาดได้ (I’m still a human being. I can be wrong.) โดยตอนแรกที่เห็นผู้เสียชีวิตก็ทำอะไรไม่ถูก แต่ถึงอย่างนั้นจุดประสงค์จริง ๆ ของการถ่ายคลิปก็เพิ่อให้ตระหนักถึงความเลวร้ายของการฆ่าตัวตายนั้นเอง อย่างไรก็ตาม หลังเขียนขอโทษนี้ก็ยังคงมีผู้เข้ามาต่อว่าอีกเรื่อย ๆ จนสุดท้ายต้องอัดคลิปขอโทษดังกล่าวในที่สุุด

ที่มา : Logan Paul Vlogs