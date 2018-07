ไมโครซอฟท์เปิดตัว Surface Go พร้อมเปิดสั่งจองล่วงหน้าในประเทศไทย 2 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นเพียง 14,999 บาท

ไมโครซอฟท์ เปิดตัว Surface Go อุปกรณ์พกพาที่เล็กที่สุด และคุ้มค่าที่สุดในตระกูล Surface พร้อมเปิดสั่งจองล่วงหน้าในประเทศไทย 2 สิงหาคมนี้ เริ่มต้นเพียง 14,999 บาท

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว Surface Go ดีไวซ์ทูอินวันรุ่นล่าสุดจากตระกูล Surface ที่พร้อมตอบทุกโจทย์ในไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ไม่มีคำว่าหยุดนิ่ง ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรูปแบบความสามารถที่หลากหลาย สมรรถนะภายใน ดีไซน์บางเบาเป็นเอกลักษณ์ และความคล่องตัวในการใช้งาน โดยผู้สนใจจะสามารถสั่งจอง Surface Go ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมเป็นต้นไป ด้วยราคาเริ่มต้นสุดคุ้มค่าเพียง 14,999 บาท ที่ Banana IT และ IT City หรือทางช่องทางออนไลน์ที่ Microsoft Store ประเทศไทย

Surface Go เป็น Surface รุ่นที่เล็กที่สุด เบาที่สุด และมอบความคุ้มค่าสูงสุดด้วยสมรรถนะและความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ครบครันตามสไตล์ของดีไวซ์ในตระกูล Surface ในตัวเครื่องที่บางเฉียบเพียง 8.3 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักเพียง 520 กรัมเท่านั้น

“เอกลักษณ์ของ Surface คือการผสมผสานความคล่องตัวของแท็บเล็ตเข้ากับสมรรถนะของแล็ปท็อป เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบและแนวทางที่แปลกใหม่ Surface Go เป็นการตอกย้ำจุดมุ่งหมายของเราในการสร้างประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในขนาดที่กะทัดรัดที่สุด พร้อมเติมเต็มความต้องการของทุกคนที่กำลังมองหาดีไวซ์หนึ่งเดียวที่ทั้งบางเบา เต็มความสามารถทั้งในวันทำงานและวันพักผ่อน และมีราคาที่เข้าถึงได้” นางชนิกานต์ โปรณานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

สมรรถนะพร้อมรองรับทุกภารกิจ พร้อมดีไซน์โดดเด่นในขนาดหน้าจอ 10 นิ้ว

ด้วยชิปประมวลผล อินเทล เพนเทียม โกลด์ 4415Y เจนเนอเรชั่นที่ 7 ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยพัดลมระบายความร้อน และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 9 ชั่วโมง Surface Go จึงพร้อมจัดการกับทุกโจทย์ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น ให้คุณได้ทำงานหรือจัดการกับโปรเจกต์ในครอบครัวได้เต็มที่ แถมยังหิ้วต่อไปพักผ่อนกับทีวีซีรีส์เรื่องโปรดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสายชาร์จ

หน้าจอแสดงผล PixelSense ของ Surface Go ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความละเอียดและความคมชัดสูง ทั้งยังรองรับการใช้งาน Surface Pen โดยสามารถอ่านค่าแรงกดปากกาได้ถึง 4,096 ระดับ ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำเพื่อการจดบันทึก วาดภาพ หรือ ทำงานออกแบบบนคอมพิวเตอร์ ส่วนอัตราส่วนจอภาพแบบ 3:2 ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Surface ก็ทำให้การวาดเขียนเป็นเรื่องง่าย ด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับสมุดหรือหนังสือสักเล่ม เมื่อใช้งานในแนวตั้ง หน้าจอของ Surface Go จะแสดงผลข้อความต่างๆ ในขนาดที่เทียบเท่ากับหนังสือเรียนทั่วไป ส่วนในโหมดแนวนอน ก็สามารถแสดงผลข้อความแบบสองหน้าซ้ายขวา เหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มจริง หน้าจอขนาด 10 นิ้ว ทำให้ Surface Go มีขนาดพอดีมือ ง่ายต่อการพกพาไปไหนมาไหน และใช้งานได้คล่องตัวในทุกสถานการณ์ทั้งด้วยปากกา หรือคีย์บอร์ดและเมาส์

อุปกรณ์เสริมอย่าง Surface Go Type Cover และ Surface Mobile Mouse ทำให้ Surface Go เป็นดีไวซ์สารพัดประโยชน์ตัวจริง โดยคีย์บอร์ด Surface Go Type Cover มีให้เลือกทั้งในรุ่นมาตรฐานสีดำ และรุ่น Signature ที่หรูหราด้วยวัสดุ Alcantara® และมีให้เลือกในสีแดง Burgundy น้ำเงิน Cobalt Blue และเทา Platinum ขณะที่แทร็คแพดที่มาพร้อมกับ Type Cover รุ่นนี้ เลือกใช้วัสดุเป็นกระจกและรองรับเทคโนโลยี Windows Precision Trackpad จึงสามารถรับคำสั่งด้วยท่าทางผ่านปลายนิ้วพร้อมกันถึง 5 นิ้ว ส่วน Surface Mobile Mouse ก็สามารถเปลี่ยน Surface Go ของคุณให้กลายเป็นแล็ปท็อปที่ครบเครื่องด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธและดีไซน์สวยสะดุดตา

Surface Go รองรับแอปพลิเคชัน Office อย่างเต็มรูปแบบ จึงพร้อมเสริมพลังให้คนทำงานและนักเรียนนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งยังรองรับการใช้งานในรูปแบบเดสก์ท็อปพีซีเต็มตัวด้วยอุปกรณ์เสริม Surface Dock ที่เชื่อมต่อได้ผ่านพอร์ต Surface Connect ส่วนพอร์ต USB-C ที่มีมาให้ก็พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมมากมายเพื่อถ่ายโอนข้อมูล บันทึกและเล่นวิดีโอ หรืออาจใช้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ Surface Go ยังมาพร้อมกับแจ็คเสียบหูฟังแบบมาตรฐานและเครื่องอ่านการ์ด MicroSD สำหรับขยายความจุในการเก็บข้อมูล

แฟนๆ Surface ยังจะได้พบกับฟีเจอร์เอกลักษณ์ของดีไวซ์ในตระกูลนี้แบบครบครัน ทั้งขาตั้ง Kickstand ที่ปรับเอนได้สูงสุดถึง 165 องศา ให้คุณทำงานหรือเพลิดเพลินกับความบันเทิงได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะในโหมดแท็บเล็ตหรือโหมดสตูดิโอ ขณะที่ฟังก์ชันการจดจำใบหน้าของ Window Hello จะช่วยให้การลงชื่อเข้าใช้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยกว่า

“Surface Go เป็นดีไวซ์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพในขนาดสุดกะทัดรัด พร้อมมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ ควบคู่ไปกับความโดดเด่นที่ไม่ซ้ำใครในแบบของ Surface” นางชนิกานต์กล่าว “เรามั่นใจว่า Surface รุ่นล่าสุดนี้จะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบของไลฟ์สไตล์ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งในโลกยุคใหม่ที่ทุกสิ่งล้วนเชื่อมถึงกัน”

ราคาและวันวางจำหน่าย

Surface Go จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ในราคาเริ่มต้นที่ 14,999 บาท ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Surface เพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/th-th/surface