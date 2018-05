MSI เพิ่มอัพเดทซีเคียวริตี๊เวอร์ชั่นล่าสุดของ INTEL TXE 3.0 เข้าไปไว้ในไบออสของมาเธอร์บอร์ดซีรีย์ 100, 200, และ 300

By

เนื่องจาก MSI ต้องการป้องกันและอุดช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย MSI ได้ทำการอัพเดทระบบป้องกันบนมาเธอร์บอร์ดเพื่อรองรับเวอร์ชั่นล่าสุดของ Intel Trusted Execution Engine (TXE) 3.0

เนื่องจากไม่นานมานี้ ทางอินเทลได้ทำการทบทวนระบบความปลอดภัยทั้งระบบ และช่องโหว่ที่มีนั้นได้ถูกระบุเพื่อป้องกันการเข้าถึงผ่านทางคุณสมบัติพิเศษต่างๆ รวมถึงความลับของบุคคลที่สามนั้นจะถูกป้องกันจาก Intel TXE อย่างไรก็ดี อินเทลได้ทำการตรวจสอบและปล่อยอัพเดท Intel TXE 3.0 เพื่อทำการระบุสถานการณ์ของความปลอดภัยที่ถูกค้นพบ

ในขณะนี้มาเธอร์บอร์ด MSI ซีรีย์ 100, 200, และ 300 นั้นรองรับการอัพเดท Intel TXE 3.0 ผ่านทางไบออสเวอร์ชั่นล่าสุดและทำการติดตั้งซ๊อฟแวร์อัพเดท ทาง MSI นั้นตระหนักถึงการป้องกันและระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากบรรดาแฮกเกอร์ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมาเธอร์บอร์ดของ MSI นั้นจะได้รับการป้องกันในระดับสูงสุด MSI จะพยายามค้นหาอัพเดทต่างๆที่สำคัญเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบของผู้ใช้งาน

อัพเกรดไบออสรุ่นล่าสุดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบ

รุ่นที่รองรับ

• MSI 300-series GAMING and PRO Series motherboards

• MSI 200-series GAMING and PRO Series motherboards

• MSI 100-series GAMING and PRO Series motherboards