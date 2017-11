MSI ขอแนะนำการประกอบพีซีระดับไฮเอ็นด์เพื่อการตัดต่อวีดีโอระดับ 4K เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการตัดต่อวีดีโอที่คุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน

เพื่อให้โปรเจกงานตัดต่อวีดีโอคุณภาพสูงสำเร็จได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพสูงนั้นมันต้องการอุปกรณ์ขั้นสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการตัดต่อวีดีโอที่มีความละเอียดระดับ 4K คุณต้องการเวิร์คสเตชั่นที่แข็งแกร่งมากกว่าปกติ ด้วยการสร้างพีซีของคุณจากการเลือกสรรฮาร์ดแวร์ขึ้นจากสิ่งที่คุณต้องการนั้นจะทำให้คุณยกระดับประสิทธิภาพที่มากกว่าได้ทันทีทันใด

MOTHERBOARD คือหัวใจหลักในการประกอบ PC สำหรับการตัดต่อ VDO

ในขณะทำการตัดต่อวีดีโอ 4K ด้วยซ๊อฟแวร์ระดับมืออาชีพเช่น VEGAS PRO นั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากจำนวน CPU Core หรือจำนวนหน่วยประมวลผลที่มากกว่าเพื่อกระบวนการคำนวนที่เร็วกว่า มาเธอร์บอร์ด MSI X299 SLI PLUS และ MSI Z370 SLI PLUS นั้นถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับงานตัดต่อวีดีโอ มาเธอร์บอร์ดรุ่น X299 SLI PLUS นั้นรองรับการทำงานของ CPU Intel X-series ที่มีจำนวนคอร์สูงสุดถึง 18 คอร์และ 36 เธรดการทำงาน ด้านมาเธอร์บอร์ด MSI Z370 SLI PLUS นั้นรองรับซีพียู Intel เจนเนอร์เรชั่นที่ 8 ที่มีจำนวนคอร์ 6 คอร์ ซึ่งมาเธอร์บอร์ดทั้งสองรุ่นนี้นั้นมีการติดตั้งพอร์ทเชื่อมต่อ USB แบบ Type-A & Type-C ports มาให้ มันสามารถยกระดับเสถียรภาพในการส่งผ่านข้อมูลและพร้อมรองรับอุปกรณ์ประเภท USB ยุคใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ และนอกเหนือจากนั้นแล้ว หลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นี้ ผู้ที่ซื้อมาเธอร์บอร์ดทั้ง X299 SLI PLUS และ Z370 SLI PLUS จะได้รับข้อเสนอพิเศษในการทดลองใชโปรแกรม VEGAS PRO จำนวน 60 วันด้วย

ที่สุดอุปการณ์สำหรับการตัดต่อ VDO ระดับ 4K

Seagate, HyperX, Cooler Master, และ MSI ร่วมกันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกประกอบคอมพิวเตอร์พีซีระดับไฮเอ็นด์

• การตัดต่อไฟล์วีดีโอต้นฉบับแบบไร้รอยต่อนั้นถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งระหว่างการทำงาน แรมที่มีความจุระดับ 32 กิ๊กกะไบท์นั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับงานตัดต่อวีดีโอ 4K เมมโมรี่รุ่น HyperX Predator DDR4 memory นั้นได้ถูกออกแบบมาให้มีความจุระดับสูงและมีความเร็วที่ 3,000 MHz เพื่อช่วยให้ซ๊อฟแวร์นั้นวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• ฮาร์ดดิสก์ Seagate BarraCuda Pro นั้นเป็นฮาร์ดดิสเกรดอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด มันมีความจุให้เลือกมามายและสูงสุดถึง 10TB และด้วยความเร็วในการหมุนที่ 7,200 RPM นั้นจะช่วยยกระดับการสร้างสรรของมืออาชีพอย่างแท้จริง มันมาพร้อมกับการรับประกัน 5 ปี และ 2 ปีสำหรับบริการกู้ข้อมูลที่เสียหาย แน่นอนว่ามันได้ถูกออกแบบมาเพื่อวีดีโอที่ล้ำค่าของคุณ

• การรักษาอุณหภูมินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมพิวเตอร์พีซีระดับสูง Cooler Master นั้นได้ออกแบบเคสที่มีวิธีระบายความร้อนที่เหมาะสมมาเพื่องานระดับนี้ด้วย MasterCase H500P มันได้ติดตั้งพัดลมขนาด 200 มิลลิเมตรมาสองตัวไว้ที่ด้านหน้าเพื่อสร้างแรงลมที่มากกว่าและการระบายอากาศที่ดีกว่าด้วย

• และเรายังสามารถเลือกใช้ชุดระบายความร้อนแบบ all-in-one ที่มีชื่อว่า MASTERLIQUID 240 เพื่อยกระดับการระบายความร้อนให้กับ CPU ของคุณ และเมื่อเลือกใช้คู่หูทั้ง MasterCase H500P & MASTERLIQUID 240 นั้นจะช่วยให้คุณได้รับการ

• Cooler Master V750 นั้นเป็นพาวเวอร์ซัพพลายแบบโมดูล่าที่มีขนาดเล็ก มันไม่เพียงจะส่งเสริมพลังให้ระบบอย่างเพียงพอเท่านั้น มันยังช่วยให้มีพื้นที่ในเคสเหลือมากขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการระบายความร้อนภายในเคสให้ดีกว่า