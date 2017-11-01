HP เผยโฉม OMEN X by HP Gaming รุ่นใหม่ ขุมพลังเกมของคอเกมตัวจริง

HP เผยโฉมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OMEN X by HP Gaming รุ่นใหม่ เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมมิ่งใหม่ OMEN X ซีรี่ส์ รองรับเทคโนโลยี ด้วยอานุภาพอันทรงพลัง ขุมพลังเกมของคอเกมตัวจริง
OMEN X by HP Compact Desktop
รองรับการเล่นเกมสัมผัสประสบการณ์ VR สนุกไปกับการเล่นเกมได้ถึง 3 โหมดที่หลากหลาย และเมื่อนำมาประกอบเข้ากับ VR Backpack จะกลายเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งแบบไร้สาย เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเสรี จัดเต็มกับสุดยอดกราฟฟิก NVIDIA
สเปกมีดังนี้
- Windows 10 Home
- ซีพียู : Intel Core i7-7820HK (2.9 GHz base frequency7, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology8, 8 MB cache, 4 cores)
- การ์ดจอ : Intel® HD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5X dedicated)
- Memory : DDR4 System Memory with Dual Channel Memory Support – up to 32GB max supported – Non User accessible/upgradable
- Hard Drive : 1 TB PCIe® NVMe M.2 SSD / 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD
- การเชื่อมต่อ : Integrated 10/100/1000 GbE LAN / 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Combo5, 6
- พอร์ตเชื่อมต่อ : Top I/O: 2 x USB3.0 Type A / 1 Thunderbolt 3 / 1 Mini DisplayPort / 1 HDMI / Side I/O: 2 x USB3.0 Type A
- Docking Station : 1 RJ45 / 1 DisplayPort / 1 HDMI / 5 USB 3.0 Type A / 1 USB 3.1 Type Gen 1 C ports
- ระบบเสียง : DTS Headphone:X™
OMEN X by HP Notebook
เรียกได้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการ Overclock เต็มรูปแบบ อัพเกรดฮาร์ดดิสก์ ได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกราฟฟิกการ์ดระดับเดสก์ท็อปและคีย์บอร์ดสุดพิเศษให้เกมเมอร์กดปุ่มสั่งงานได้อย่างแม่นยำ
สเปกมีดังนี้
- Windows 10 Home
- ซีพียู : Intel Core™ i7-7820HK (2.9 GHz base frequency9, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology10, 8 MB cache, 4 cores)
- การ์ดจอ : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5 dedicated) / NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (8 GB GDDR5 dedicated)
- หน้าจอ : NVIDIA G-SYNC technology / 17.3″ diagonal FHD / 120 Hz IPS anti-glare WLED-backlit (1920 x 1080) / 17.3″ diagonal 4K IPS eDP anti-glare WLED-backlit (3840 x 2160)
- Memory : DDR4 System Memory with Dual Channel Memory Support / Up to 32 GB DDR4-2400 SDRAM / Up to 32 GB DDR4-2800 SDRAM (2 x 16 GB) supporting Intel® XMP
- Storage : Up to 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD / Up to 1 TB 7200 rpm SATA / Up to 1 TB 7200 rpm SATA; Two 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
- การเชื่อมต่อเครือข่าย : 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo
- 1 multi-format SD media card reader
- พอร์ตเชื่อมต่อ : 2 Thunderbolt 3 (Data up to 40Gb/s, Power Delivery, DP1.2, HP Sleep and Charge) / 3 USB 3.1 Gen 1 (Data Transfer Only) / 1 Mini DisplayPort / 1 HDMI (v2.0) / 1 RJ-45 / 1 Headphone/Microphone Combo / 1 Microphone-in
- ระบบเสียง : Bang & Olufsen / Dual speakers / HP Audio Boost 2.0 (discrete smart amp solution) / DTS Headphone: X support
- คีย์บอร์ด : Full-size backlit keyboard with numeric keypad and NKRO / Touchpad with multi-touch gesture support
- แบตเตอรี่ : 6-cell, 99 Wh Li-ion
OMEN X by HP Desktop
ที่สุดเกมมิ่งพีซีจัดสุดยอดสเปคที่ดีที่สุดรวมไว้ผลิตภัณฑ์นี้ ตัวเครื่องเคสแบบใสอัพเกรดปรับเปลี่ยนภายในได้ตามที่ต้องการ ให้คุณได้เล่นเกมอย่างสบายใจด้วยระบบทำความเย็นอัจฉริยะ
สเปกมีดังนี้
- Windows 10 Home
- ซีพียู : Intel Core i9-7900X (3.3 GHz, up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 13.75 MB cache, 10 cores)
– Intel Core i7-7800X (3.5 GHz, up to 4.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8.25 MB cache, 6 cores)
– Intel Core i7-7740X (4.3 GHz, up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores)
- การ์ดจอ : Dual NVIDIA GeForce GTX 1080Ti (11GB GDDR5X dedicated memory, SLI bridge support) NVIDIA ® GeForce ® GTX 1080Ti (11GB GDDR5X dedicated memory)– Dual NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X dedicated memory, SLI bridge support) NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X dedicated memory) Standard
- Memory : 64GB DDR4-2400 DIMM (4x16GB) RAM
– 32GB DDR4-2400 DIMM (2x16GB) RAM
– 32GB DDR4-2400 DIMM (4x8GB) RAM
– 16GB DDR4-2400 DIMM (2x8GB) RAM
– 8GB DDR4-2400 DIMM (1x8GB) RAM
- HDD / SSD :
– Samsung PM961 256GB PCIe NVMe M.2 SSD / Samsung PM961 512GB PCIe NVMe M.2 SSD
– Dual drive offering : Samsung PM961 256GB PCIe NVMe M.2 SSD; 2TB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD / Samsung PM961 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD; 3TB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD
– Triple drive offering : Samsung PM961 256GB PCIe NVMe M.2 SSD; 3TB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDDx2 / Samsung PM961 512GB PCIe NVMe M.2 SSD; 3TB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDDx2
– Quad drive offering : Samsung PM961 512GB PCIe NVMe M.2 SSD; 3TB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDDx3
- พอร์ตเชื่อมต่อ : Headphone/Microphone Combo Microphone Jack 2x USB 3.0 Type A 2x USB 3.0 Type-C, 6x USB 3.0 Type A 1x USB 3.1 Type A 1x USB 3.1 Type-C Line out SPDIF
- ระบบเสียง : Audio DTS Studio Sound, DTS Headphone X (for headphone)
เอชพีผู้นำด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เกมมิ่งมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายพร้อมก้าวสู่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและไร้ขีดจำกัด ภายในงานไอทีบล็อกเกอร์และเกมแคสเตอร์ต่างร่วมสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม VR ภายในร้าน VRX โดยเครื่องเล่นเกม VR ทั้งหมดถูกรันด้วยผลิตภัณฑ์ OMEN X by HP Gaming พร้อมดำดิ่งสู่โลกเสมือนจริง