CD Projekt Red แอบใส่ข้อความลับใน Trailer ใหม่ของเกม Cyberpunk 2077

เผยพบคนตาดี หลังสังเกตเห็นข้อความลับที่ทาง CD Projekt Red แอบใส่มาในคลิป Trailer หรือตัวอย่างใหม่ของเกม Cyberpunk 2077 ที่งาน E3 2018 เผยเป็นข้อความระบุว่าทำไมเกมถึงช้า และโค้ด The Witcher 3 GOTY Edition !!

หลังความสำเร็จของเกม The Witcher 3 บวกกับประวัติที่น่าสนของทีมผู้สร้างเอง (หาใน Youtube โล้ด) ทำให้ CD Projekt Red ก็กลายเป็นค่ายพัฒนาเกมระดับตำนานไปเรียบร้อย ก่อนหน้านี้ก็เคยโชว์เบื้องหลังสุดฮากับสารพัด “บัค” ของ The Witcher 3 ตอนฉลองครบรอบ 10 ปีของเกมมาแล้ว ล่าสุดนี้ในงาน E3 2018 ทางทีมงานก็ได้โชว์คลิป Trailer หรือตัวอย่างใหม่ของเกม Cyberpunk 2077 หลังปล่อยร้างมานานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่คลิปตัวอย่างแรกที่โชว์เมื่อปี 2013 ก่อนหน้านู้น

สำหรับคลิปตัวอย่างใหม่ของเกม Cyberpunk 2077 ก็เผยรายละเอียดบรรยากาศภายในเกมมากขึ้น โดยสื่ออารมณ์ถึงยุคอนาคตที่ค่อนข้างเถื่อน ดูไร้กฏเกณฑ์ แต่ประเด็นจริง ๆ กลับอยู่ช่วงต้นคลิปท้ายคลิป ซึ่งมีคนตาดีสังเกตเห็นข้อความลับที่ซ่อนอยู่ด้วย โดยข้อความแรก พบบนจอเวที Microsoft ของงาน E3 2018 ตามนี้

ก่อนเข้าสู่ช่วงตัวอย่างของเกม ก็พบโค้ดปริศนาหลายบรรทัด ที่ดูเหมือนโค้ดที่เอาไว้ใช้โหลดเกมแท้เลย กระทั่งมีคนลองนำไปพิสูจน์ก็ทราบว่า

@Wario64 the codes that scrolled by at the beginning of the Cyberpunk trailer are for the witcher 3 GOTY edition pic.twitter.com/s2ztbcxgE6

— OriginalHuman (@HumanOriginal) June 10, 2018