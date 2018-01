เผย Nintendo Switch ถูกมือดีประกาศสร้าง Emulator สำหรับ PC เร็ว ๆ นี้

จากทีมผู้สร้าง Citra 3DS emulator ได้ประกาศเตรียมพัฒนา Emulator ของ Nintendo Switch สำหรับ PC ซึ่งรองรับทั้ง Windows, Mac และ Linux กันเลย

นาทีคงไม่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซลพกพาตัวไหนสู้ Nintendo Switch ได้เลย หลังเปิดขายไม่ถึงปี ก็ทำยอดขายไปแล้วถึง 10 ล้านเครื่องกว่า ๆ แต่เมื่อเป็นที่นิยมขนาดนี้ ก็ย่อมไม่พ้นสายตาของเหล่ามือดี ที่เตรียมจ้องจะ Hack เครื่องจนเป็นธรรมเนียม ล่าสุดก็มีทีมงาน “Yuzu” ที่เคยสร้าง emulator สำหรับเครื่องเล่น 3DS (Citra 3DS emulator) ได้ประกาศว่าจะพัฒนา Emulator ของ Nintendo Switch ด้วย !!

Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn’t need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!

— yuzu (@yuzuemu) January 14, 2018