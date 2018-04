บริษัทผลิตสติ๊กเกอร์ชื่อดังเผย พบวิธีติดสติ๊กเกอร์ Nintendo Switch ได้อย่างปลอดภัยแล้ว

หลังมีข่าวแจ้งเตือนว่า “อย่าติดสติ๊กเกอร์บน Nintendo Switch เด็ดขาด” ้เพราะทำให้ัตัวเครื่องเกิดเสียหายได้ ล่าสุดบริษัทที่แจ้งเตือนเองนั้น ได้พัฒนาสติ๊กเกอร์ตัวใหม่ ที่สามารถติดบน Nintendo Switch ได้อย่างปลอดแล้ว พร้อมประกาศวางขายเรียบร้อย

Dbrand บริษัทผู้ผลิตสติ๊กเกอร์สำหรับติดบนอุปกรณ์ยอดนิยมต่าง ๆ อาทิ iPhone, Samsung หรือ Macbook กับ Dell XPS ก่อนหน้านี้ทางบริษัทเคยทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดบน Nintendo Switch มาแล้ว แต่หลังจากนั้นกลับพบว่า ตัวเครื่องเกิดความเสียหายร้ายแรงหลังลอกสติ๊กเกอร์ออก จน Dbrand ได้ออกมาแจ้งเตือนทันที พร้อมประกาศคืนเงินเต็มจำนวนแก่ผู้ที่ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับ Nintendo Switch ของตัวเองด้วย

After removing the skin, it was obvious that the coating on the JoyCons do not play well with any kind of adhesive… (4/6) pic.twitter.com/m8kDluuTOX

— dbrand (@dbrand) March 3, 2017