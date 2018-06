เปิดตัวสมาร์ทโฟน OnePlus 6 รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน The Speed You Need พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์ OnePlus อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

OnePlus (วันพลัส) แบรนด์สมาร์ทโฟนไฟแรง ประกาศแถลงข่าวงานเปิดตัวแบรนด์ OnePlus อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยเปิดตัวสมาร์ทโฟน OnePlus 6 รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน The Speed You Need ซึ่งถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นแรกที่เข้ามาวางจำหน่ายในไทย ด้วยความตั้งมั่นที่จะพัฒนาทุกเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับคุณค่าของสมาร์ทโฟนให้ตอบสนองทุกความต้องการจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลก ด้วยแรงขับเคลื่อนจากคอนเซปต์ที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในแบบ Never Settle มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องกระจกรอบด้าน ซึ่งนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์สะดุดตาที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ OnePlus และด้วยหน้าจอแสดงผล Full Optic AMOLED 6.28 นิ้ว อัตราส่วน 19:9 ที่จะเปิดทุกประสบการณ์และมุมมองใหม่ให้สมจริงยิ่งกว่า ผนวกกับขุมพลังจากชิปเซ็ตล่าสุดของ Qualcomm Snapdragon 845 ทำให้ OnePlus 6 เป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ที่ประมวลผลได้เร็วที่สุดในขณะนี้

“สำหรับ OnePlus 6 ถือเป็นการท้าทายครั้งใหม่ของเราที่จะส่งมอบดีไซน์ภายนอกที่หรูหรา งดงามและละเมียดละไมพอๆ กับสเปกที่เราได้พัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการภายในอุปกรณ์”

“นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถทำได้สำเร็จ และผมหวังว่าผู้ใช้งานทุกท่านจะรู้สึกเช่นนั้นด้วย” Pete Lau ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท กล่าว

ประสบการณ์เร็ว แรง และลื่นไหล

จากเสียงสะท้อนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลก OnePlus จึงตั้งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสมาร์ทโฟนที่ผลิตออกมานั้น ต้องประมวลผลได้รวดเร็วและลื่นไหล เหมือนเพิ่งเปิดใช้งานใหม่อยู่เสมอ และในที่สุด OnePlus ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จ ด้วยการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลัง และซอฟท์แวร์อันชาญฉลาด ก่อให้เกิดการใช้งานที่ให้ประสบการณ์อันเป็นหนี่งเดียว

OnePlus 6 ได้ใช้ 1 ในชิปเซ็ตที่ทรงพลังที่สุดขณะนี้ คือ Qualcomm Snapdragon 845 ควบคู่กับชิปเซ็ตประมวลผลกราฟิก Adreno 630 ที่เร็วขึ้นจากรุ่นก่อน 30% OnePlus 6 จึงรองรับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งระดับ HD ไปจนถึงการเล่นเกมกราฟิกระดับสูง และด้วยหน่วยความจำ Ram 8GB LPDDR4X ใน OnePlus 6 จึงทำให้สามารถใช้งานแบบสลับแอปพลิเคชันไปมาได้อย่างลื่นไหล ไม่มีสะดุดแม้แต่วินาทีเดียว และด้วยเทคโนโลยี Dual-lane storage บนพื้นฐานของ UFS 2.1 ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจให้คุณโหลดแอปพลิเคชันได้เร็วและไวกว่าที่เคย

Master of Glass ดีไซน์โดดเด่น ล้ำสมัย

OnePlus 6 มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สวยงามหรูหรา ด้วยดีไซน์กระจก Corning Gorilla Glass 5 ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมขอบโค้งมนสุดคลาสสิค ควบคู่กับหน้าจอแสดงผลที่กว้างกว่าที่เคย พร้อมรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่ายมากยิ่งขึ้น ใส่ใจทุกความประณีตในการเลือกใช้สี โดยสี Mirror Black และ Midnight Black นั้น OnePlus ได้ฝังฟิล์มบางๆ ภายใต้กระจกเพื่อเพิ่มมิติความลึกของสีเมื่อแสงเงาพาดผ่านตัวเครื่อง ดีไซน์พื้นผิวที่ไม่เรียบบนฟิล์มสีของ Midnight Black ทำให้สามารถมองเห็นลวดลายแฝงแบบ S-shaped ซึ่งจะปรากฎผ่านสายตาเมื่อแสงกระทบตัวเครื่อง นอกจากนี้สี Silk White ยังใช้ผงไข่มุกเพื่อเพิ่มความระยิบระยับหรูหราให้แก่ตัวเครื่องอีกด้วย

กล้องคู่ High Speed ถ่ายภาพไว เก็บความประทับใจได้ทันที

OnePlus 6 มาพร้อมกับกล้องหลังคู่ ด้วยกล้องหลัก 16 ล้านพิกเซล และกล้องรอง 20 ล้านพิกเซล พร้อมรูรับแสง f/1.7 โดยกล้องหลัก 16 ล้านพิกเซล มีเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นถึง 19% และฮาร์ดแวร์กันสั่น (OIS : Optical Image Stabilization) อีกทั้งยังพัฒนาระบบ Advanced HDR ที่ทำให้แสงและเงาจากภาพถ่ายของ OnePlus 6 สวยคมชัดในทุกสภาพแสง โดยโหมดถ่ายภาพ Portrait ยังมีให้กล้องหน้าเช่นเดียวกับกล้องหลัง ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการเป็นผู้ช่วยประมวลผลอัจฉริยะ ทุกชอตที่คุณถ่ายจึงออกมาสวยงามโดดเด่นกว่าที่เคย

OxygenOS

ระบบปฏิบัติการของ OnePlus 6 ถูกพัฒนาให้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานได้ลื่นไหล เรียบง่าย สะอาดตา และมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากกว่าอุปกรณ์แอนดรอยด์ทั่วไป โดยฟีเจอร์ใหม่ๆ จะถูกคัดเลือกโดยผู้ใช้ OnePlus ผ่านช่องทางโปรแกรม OxygenOS Beta จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้สมาร์ทโฟนแบบไม่ซ้ำใคร

Dash Charge เทคโนโลยีชาร์จไว

เทคโนโลยีชาร์จไวของ OnePlus 6 เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่นำเสนอระบบการชาร์จที่เร็วเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดสมาร์ทโฟน เพียงชาร์จแค่ 30 นาทีก็เพียงพอต่อการใช้งานได้ตลอดทั้งวัน

สมาร์ทโฟนเรือธง OnePlus 6 เปิดราคาเริ่มต้นเพียง 17,999 บาท มีให้เลือกถึง 3 สี ได้แก่ Mirror Black, Midnight black และ Silk White (สามารถติดตามโปรโมชั่นการจองล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำอย่าง AIS, JD Central และช่องทางออฟไลน์จาก PowerBuy ทั้ง 15 สาขา เริ่ม 21 – 27 มิถุนายน 2561) โดยวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับ OnePlus

OnePlus เป็นบริษัทผลิตเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในระดับสากล ผู้ท้าทายแนวคิดของเทคโนโลยีที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยสรรสร้างมนต์เสน่ห์ที่ “ไม่เคยหยุดนิ่ง” OnePlus ผลิตอุปกรณ์ที่มีดีไซน์ประณีตงดงาม พร้อมด้วยคุณภาพในการผลิตขั้นสูงและเปี่ยมไปด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีระบบปฏิบัติการอันทรงประสิทธิภาพ OnePlus ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มผู้ใช้งานและเแฟนๆของ OnePlus จากทั่วทุกมุมโลก หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ได้ที่ www.oneplus.com