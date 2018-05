แก้ตัวใหม่ เตรียมพบกับงาน Pokemon GO Fest อีกครั้ง 14 – 15 ก.ค.นี้

By

Niantic ประกาศจัดงาน Pokemon GO Fest ใหม่อีกครั้ง ณ สวนสาธารณะ Lincoln Park เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐฯ ภายในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคมปีนี้

หากใครยังจำได้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมปีที่แล้ว เคยมีงานอีเว้นท์ใหญ่อย่าง Pokemon GO Fest จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้เล่นเกม Pokemon Go ต่างเฝ้ารอคอยมานาน และตั้งความหวังไว้ไม่น้อย ทว่าในงานครั้งนั้น ได้เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถจัดงานต่อได้ สุดท้ายทาง Niantic ที่เป็นผู้จัดงาน ต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายสูงถึง 1.6 ล้านเหรียญฯ กันเลย

ในวันนี้ Niantic ขอแก้ตัวใหม่อีกครั้ง ด้วยการประกาศเตรียมจัดงาน Pokemon GO Fest 2018 หรือชื่อธีมว่า “Walk in the Park” ณ สวนสาธารณะ Lincoln Park เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐฯ ภายในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคมปีนี้ โดยจะเป็นงานที่มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ ชวนผู้เล่นมาร่วมเดินสำรวจ และเข้าหลักสูตรพิเศษภายในงาน

ส่วนค่าตั๋วเข้างาน ก็อยู่ที่ 20 เหรียญฯ หรือประมาณ 640 บาท เริ่มจำหน่ายภายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ สำหรับแฟน ๆ Pokemon GO คนไหน อยากให้โอกาสกับ Niantic อีกครั้ง ลองไปวางแผนเตรียมเดินทางกันได้ครับ คงไม่น่าพลาดเหมือนครั้งก่อนแล้ว

ที่มา : Techspot