Huawei เปิดตัว Porsche Design HUAWEI Mate RS ที่สุดแห่งเทคโนโลยีและความหรูหรา

เปิดตัว Porsche Design HUAWEI Mate RS ที่สุดแห่งเทคโนโลยีและความหรูหรา มาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเครื่องแรกของประเทศไทย เริ่มจำหน่าย 24 พ.ค.นี้

Huawei สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม เปิดตัว Porsche Design HUAWEI Mate RS ที่สุดแห่งนวัตกรรมและดีไซน์สวยหรู ซึ่งมาพร้อมกับกล้องหลัง 3 ตัวที่พัฒนาร่วมกับ Leica ให้ภาพที่มีจำนวนพิกเซลสูงที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน อีกทั้งยังเหนือกว่าด้วยการประมวลผลจากเทคโนโลยี AI และล้ำสมัยด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมวางจำหน่ายในไทย 24 พฤษภาคมนี้ ราคา 54,990 บาท

สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ Huawei เดินหน้ายกระดับมาตรฐานพรีเมียมสมาร์ทโฟนทั่วโลกด้วยการออกแบบร่วมกับ Porsche Design ผสมผสานเอกลักษณ์ของ Porsche Design เข้ากับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของ Huawei

Huawei เดินหน้ายกระดับมาตรฐานพรีเมียมสมาร์ทโฟนทั่วโลกด้วยการออกแบบร่วมกับ Porsche Design ผสมผสานเอกลักษณ์ของ Porsche Design เข้ากับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของ Huawei ถ่ายภาพสวยแบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Leica Triple Camera ที่พัฒนาร่วมกับ Leica ให้ภาพที่มีจำนวนพิกเซลสูงที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย RGB Sensor ขนาด 40 ล้านพิกเซล Monochrome Sensor ขนาด 20 ล้านพิกเซล และ Telephoto Lens 8 ล้านพิกเซลเหนือกว่าด้วยระบบ Hybrid Zoom 5 เท่า และเทคโนโลยี Master AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ และ Huawei AIS (AI Image Stabilization) เทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวที่ควบคุมโดย AI

ทันสมัยและสะดวกมากขึ้นกว่าที่เคย Porsche Design HUAWEI Mate RS มาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือ 2 ตำแหน่ง อันได้แก่ ระบบการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอ ซึ่งเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกเครื่องได้อย่างรวดเร็วจากการแตะนิ้วลงบนหน้าจอ และจุดสแกนลายนิ้วมือด้านหลังเครื่องยังเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกได้อย่างง่ายดาย

Porsche Design HUAWEI Mate RS มาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือ 2 ตำแหน่ง อันได้แก่ ระบบการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอ ซึ่งเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกเครื่องได้อย่างรวดเร็วจากการแตะนิ้วลงบนหน้าจอ และจุดสแกนลายนิ้วมือด้านหลังเครื่องยังเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกได้อย่างง่ายดาย ใช้งานได้นานขึ้น ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 4,000 mAh พร้อมด้วยระบบริหารจัดการพลังงานโดย AI และชาร์จได้ไวกว่าด้วย HUAWEI SuperCharge นอกจากนี้ Porsche Design HUAWEI Mate RS ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Huawei ที่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 4,000 mAh พร้อมด้วยระบบริหารจัดการพลังงานโดย AI และชาร์จได้ไวกว่าด้วย HUAWEI SuperCharge นอกจากนี้ Porsche Design HUAWEI Mate RS ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Huawei ที่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้อย่างรวดเร็ว รับชมประสบการณ์ความบันเทิงได้เต็มตา Porsche Design HUAWEI Mate RS มาพร้อมกับหน้าจอ OLED ระดับ 2K แบบโค้ง ขนาด 6 นิ้ว และความจุภายในเครื่องมากถึง 256GB

Porsche Design HUAWEI Mate RS มาพร้อมกับหน้าจอ OLED ระดับ 2K แบบโค้ง ขนาด 6 นิ้ว และความจุภายในเครื่องมากถึง 256GB เสียงกระหึ่มเร้าใจ ด้วยระบบ Dual SLS (Super Liner System) และลำโพงที่ใช้ระบบเสียงจาก DOLBY ATMOS ที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือกว่าให้แก่ผู้ใช้

ด้วยระบบ Dual SLS (Super Liner System) และลำโพงที่ใช้ระบบเสียงจาก DOLBY ATMOS ที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือกว่าให้แก่ผู้ใช้ คลายกังวลระหว่างการใช้งาน ด้วยมาตรฐาน IP67 ที่กันน้ำในระดับไม่เกิน 1 เมตร ได้นานถึง 30 นาที

Porsche Design HUAWEI Mate RS พร้อมวางจำหน่ายในไทยตั้งแต่ 24 พฤษภาคมเป็นต้นไปในสีดำ ราคา 54,990 บาท ณ Huawei แบรนด์ ช้อปและร้านค้าที่ร่วมรายการ 8 สาขา ดังต่อไปนี้

HUAWEI Experience Shop G Tower Rama9

HUAWEI Experience Shop Siam Paragon

HUAWEI Experience Shop Emquartier

HUAWEI Experience Shop Central Bangna

Power Buy Central World

Power Buy Central Rama9

Power Buy Central Rama3

King Power Rangnam

รายละเอียดสเปก Porsche Design HUAWEI Mate RS

Size : 152.9 mm x 72.5 mm x 8.5 mm

(H x W x D)

Weight : Approx. 183g (including the battery)

Colors : Black , Red (China only)

Display : 6.0″ HUAWEI FullView Display 18:9 OLED (2880 x 1440 pixels) 538ppi 16.7M colors

CPU : HUAWEI Kirin 970 Octa-core CPU (4 Cortex A73 2.36GHz + 4 Cortex A53 1.8GHz) + i7 co-processor

GPU : Mali-G72 MP12

Memory : 6GB RAM +256GB ROM

NPU : Neural Network Processing Unit

Operating System : Android 8.1 (With EMUI 8.1)

Dual SIM : Dual-SIM

NFC : Supported

Connectivity : Wi-Fi 2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac with Wi-Fi Direct support BT4.2, support BLE support aptX/aptX HD, LDAC HD and HWA Audio USB Type-C DisplayPort 1.2

Camera Front : 24MP, f/2.0

Rear camera : 40MP RGB (f/1.8) + 20MP monochrome (f/1.6) + 8MP Telephoto (f/2.4) HUAWEI AIS PDAF + CAF + Laser + Depth auto focus 5x Hybrid Zoom 4K and 960 fps video recording

Battery : 4000mAh (Typical Value)

ที่มา : Huawei Thailand