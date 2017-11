พรีวิว iPhone 8 Plus เครื่องศูนย์ไทย

By

iPhone 8 และ iPhone 8 Plus วางขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งผมเองมีโอกาสได้สัมผัสกับ iPhone 8 Plus เครื่องศูนย์ไทย จาก iStudio by SPVI เป็นระยะเวลาสั้น ๆ จึงใช้โอกาสนี้นำมาบอกเล่าให้กับผู้อ่านทุกท่าน เผื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อครับ

สเปค iPhone 8 Plus

ตัวเครื่องบาง 7.5 มิลลิเมตร น้ำหนัก 202 กรัม

หน้าจอ Retina HD ขนาด 5.5 นิ้ว IPS ความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซลที่ 401 ppi, การแสดงผลแบบ True Tone, 3D Touch, สนับสนุนเทคโนโลยีการแสดงผลวิดีโอและภาพแบบ Dolby Vision และ HDR10

กันน้ำ กันฝุ่นที่มาตรฐาน IP67

ชิพประมวลผล Apple A11 Bionic สถาปัตยกรรม 64 บิต, ชิพ M11 สำหรับประมวลผลการเคลื่อนไหวในตัว

กล้องหลังคู่ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล (กล้องมุมกว้างและกล้องเทเลโฟโต้), รูรับแสงเลนส์มุมกว้างขนาด f/1.8,เลนส์เทเลโฟโต้รูรับแสงขนาด f/2.8, ซูมดิจิตอลได้สูงสุด 5 เท่า, ซูมออปติคอล และซูมดิจิตอลได้สูงสุด 10 เท่า, ระบบกันสั่นมาพร้อมโหมด Portrait, แฟลช LED แบบ True Tone, ถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K ที่ 60fps (ซูมออปติคอล และซูมดิจิตอล 6 เท่า)

กล้องหน้าความละเอียด 7 ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสง f/2.2 มาพร้อม Retina Flash, ถ่ายวีดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 1080p

Touch ID สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮม

ความจุ 64GB (รุ่นที่นำมาพรีวิว)

รองรับการชาร์จไร้สายผ่านแท่นชาร์จมาตรฐาน Qi

ราคาเครื่องเปล่า 32,500 บาท (อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ Apple Store Online)

แกะกล่อง

ตัวกล่องบรรจุเป็นกล่องสีขาว โดดเด่นด้วยรูป iPhone 8 Plus ภายในบรรจุตัวเครื่อง, หูฟัง, อะแดปเตอร์, สาย Lightning และ headphone Jack Adapter ขนาด 3.5 มิลลิเมตร เอาไว้ใช้ทดแทนช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร ที่ถูกตัดออกไปตั้งแต่ iPhone 7 / 7 Plus

ดีไซน์กระจก

พื้นผิวของ iPhone 8 Plus ใช้กระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ด้านหน้ามีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือ) กรอบเป็นอะลูมิเนียม ส่วนประกอบต่าง ๆ ทำออกมาอย่างเรียบหรู ไร้รอยต่อ ตามสไตล์ Apple หากเปรียเทียบน้ำหนักกับ iPhone 7 Plus จะพบว่า iPhone 8 Plus มีน้ำหนักมากขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่กล้องหลังคู่ยังนูนขึ้นมาเหมือนเช่นเคย ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนมักถามผมว่า เลนส์ที่นูนออกมาแบบนี้จะไม่ทำให้เป็นรอยหรืออย่างไร ? คำตอบ คือ มีโอกาสน้อยมากครับ !! เนื่องจาก Apple ใช้กระจกประเภทที่เรียกว่า “แซฟไฟร์” ที่ให้ความแข็งแรงและทนทานเข้ามาครอบตัวเลนส์ ดังนั้นเวลาตัวเครื่องด้านหลังแตะกับพื้นโต๊ะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเป็นรอยขึ้นที่เลนส์ครับ

หน้าจอ

นอกจากหน้าจอจะเป็น Retina HD แล้ว สิ่งที่เพิ่มขึ้นใน iPhone 8 Plus ยังเป็นเทคโนโลยี True Tone ตัวช่วยในการปรับแสงสีของการแสดงผลให้เหมาะสมกับสภาพแสงที่แตกต่างกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน iPad Pro ครับ นอกจากนี้ภายในยังสนับสนุนเทคโนโลยีการแสดงผลวิดีโอและภาพแบบ Dolby Vision และ HDR10 เพื่อให้การรับชมเต็มไปด้วยความคมชัด ละเอียดยิ่งขึ้นครับ

กล้อง

เรื่องสำคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สมกับเป็น iPhone 8 Plus คือ กล้องถ่ายภาพครับ โดยกล้องหลังคู่ยังคงความละเอียดเท่าเดิมที่ 12 ล้านพิกเซล (เลนส์คู่ประกอบไปด้วยเลนส์มุมกว้างและเทเลโฟโต้) ซึ่งสิ่งสำคัญที่ Apple เน้นย้ำในรุ่นนี้ คือโหมด “Portrait Lighting” ซึ่งใน iPhone 8 Plus จะมีเทคโนโลยีเฉพาะตัว เพื่อการถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุในระยะใกล้ได้อย่างโดดเด่นมากขึ้น พร้อมมีเมนูอื่น ๆ ภายในโหมดเพื่อช่วยการจัดแสงให้ตรงกับความพอใจของผู้ใช้ แบ่งเป็น 5 เมนู ได้แก่ Natural Light, Studio Light, Contour Light, Stage Light และ Stage Light Mono

นอกจากนี้หลังจากเราถ่ายภาพด้วยโหมด Portrait Lighting เสร็จแล้ว ยังสามารถปรับรูปแบบแสงสีด้วยเมนูทั้ง 5 ในภายหลังได้อีกด้วย

ตัวอย่างภาพถ่ายด้วยโหมด Portrait Lighting

เมนู Natural Light

เมนู Studio Light

สรุปการพรีวิวสั้น ๆ ของ iPhone 8 Plus

เมื่อมองเผิน ๆ อาจทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างไปจาก iPhone 7 Plus แต่หากได้สัมผัสจริง ๆ จะรู้ได้ทันทีว่า iPhone 8 Plus มีความสวยขึ้นมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีการถ่ายภาพผ่านโหมด Portrait Lighting ยังทำหน้าที่ได้ดีขึ้น มีตัวเลือกให้ใช้งานมากขึ้น แถมใช้งานง่าย ดังนั้นใครที่สนใจและอยากสนุกกับการถ่ายภาพผมแนะนำว่าต้องลองครับ