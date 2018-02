Tim Cook กล่าวเอง “iPhone X ขายดีเกินคาด” และ Apple ทุบสถิติรายได้อีกครั้ง

Apple เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2018 พบยอดขายรวมทั้งหมด 83.3 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13% ส่วน iPhone X มียอดขายดีที่สุดทุกสัปดาห์ !! ผิดกับข่าวลือก่อนหน้า

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า iPhone X มีลดจำนวนการผลิตเพราะยอดขายตก แต่วันนี้มีรายงานออกมาจริง ๆ แล้วว่า iPhone X ขายดีต่างหาก อ้างอิงจาก Press รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2018 ของ Apple โดยตรงเลย

“iPhone X surpassed our expectations and has been our top-selling iPhone every week since it shipped in November”