ระวัง Ransomware ตัวใหม่ หากติดแล้วต้องเล่น PUBG เป็นเวลา 1 ชม. ถึงจะหาย

เผยพบ Ransomware อีกตัว ที่มีความสามารถเข้ารหัสไม่ให้เข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ได้ ส่วนวิธีปลดล็อค ไม่ต้องจ่ายเงิน แต่เปิดเกม PUBG หรือ PlayerUnknown’s Battlegrounds ก็พอแล้ว

ความน่ากลัวของ Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หลายคนน่าจะรู้ซึ้งกันดี แต่ล่าสุดกลับ Ransomware สุดแปลกตัวหนึ่ง ที่หากติดแล้วถูกเข้ารหัสไม่ให้เข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ได้เลย แต่วิธีแก้กลับไม่ใช่การจ่ายเงิน แต่เป็นการเข้าเล่นเกม ๆ หนึ่ง ที่มีชื่อว่า PlayerUnknown’s Battlegrounds

PlayerUnknown’s Battlegrounds หรือ PUBG เกมแนว Battle Royale ชื่อดัง ที่เปิดให้เล่นทั้งใน PC และ Xbox One นี้เอง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง MalwareHunterTeam ได้ตรวจพบ Ransomware ประหลาด ที่มาพร้อมข้อความว่า

“Your files is encrypred [sic] by PUBG Ransomeware! But don’t worry! It is not that hard to unlock it. I don’t want money! Just play PUBG 1Hours [sic]!”

แปลตรง ๆ ก็คือ ไฟล์ของคุณโดนเข้ารหัสโดย PUBG Ransomewar แล้ว แต่ไม่ต้องห่วง คุณไม่จำเป้นต้องจ่ายเงิน ขอแค่คุณเข้าเล่นเกม PUBG ซัก 1 ชั่วโมงก็พอแล้ว !!

สำหรับ PUBG Ransomewar ก็มีสามารถเข้ารหัสไม่ให้เข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ได้จริง ส่วนวิธีแก้ ก็ตามที่คนสร้างมัลแวร์ดังกล่าวบอกเลย คือหลังเล่นเกม PUBG ไป 1 ชั่วโมง หรือจริง ๆ ไม่ถึงด้วยซ้ำ ตัวมัลแวร์ก็จะหายไปเอง

ที่มา : kotaku